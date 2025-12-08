Advertisement
Hindi Newsदुनिया

जिसने कोरोनावायरस पर खोली थी चीन की पोल, उससे बदला लेने पर उतारू चीन, महिला डरी, कहा- मां-बाप-पति को बनाया औजार

Corona Virus News: ली-मेंग यान तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि यह जानलेवा वायरस वुहान लैब में बनाया गया था. कहा जाता है कि 2020 में इस मामले में व्हिसलब्लोअर बनने के बाद वह चीन से भाग गई थीं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:33 PM IST
 Coronavirus Wuhan Lab: कोरोना वायरस याद है ना, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को काल का ग्रास बना दिया था. उसी दौरान एक चीनी वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया था कि इसे वुहान लैबोरेटरी में डेवलप किया गया है. इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था. डर के मारे महिला वायरोलॉजिस्ट ली मेंग यान अमेरिका में छिपी हुई हैं. लेकिन अब उनको डर लग रहा है. डर इस बात का कि चीनी सरकार उनके रिश्तेदारों को लालच देकर उनको वापस बुलाना चाहती है, ताकि 'परफेक्ट क्राइम' को अंजाम दिया जा सके.  यह दावा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है. 

चीन से भाग गई थीं यान

ली-मेंग यान तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि यह जानलेवा वायरस वुहान लैब में बनाया गया था. कहा जाता है कि 2020 में इस मामले में व्हिसलब्लोअर बनने के बाद वह चीन से भाग गई थीं.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जब कोरोना वायरस महामारी फैली, तब यान अपने पति के साथ हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक जानी-मानी लैब में काम कर रही थीं. नई वायरोलॉजिस्ट को जल्द ही यकीन हो गया कि चीनी सरकार ने जानबूझकर इस बीमारी को बढ़ाया और लोगों में फैलाया, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए.

अब परिवार पर दबाव बना रही चीनी सरकार

यान के मुताबिक, उसकी थ्योरी की वजह से उनके परिवार में भूचाल आ गया. न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की रिपोर्ट के मुताबिक, वह कंजर्वेटिव ऑर्गनाइजेशन की मदद से US भाग गई, जिन्होंने उसके दावों को बढ़ावा दिया, और अब उसका आरोप है कि उसके काम ने उसे चीनी सरकार के निशाने पर ला दिया है.

NYT की रिपोर्ट के मुताबिक, US के लिए उनके प्लेन टिकट का पेमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पुराने स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन और देश से निकाले गए चीनी अरबपति गुओ वेंगुई से जुड़े एक फाउंडेशन ने किया था. उन्होंने प्रेसिडेंट के कुछ टॉप एडवाइजर से उनकी मुलाकात का भी इंतजाम किया था.

'वायरस के सबूत मिटाना चाहता है चीन'

यान ने NYT से बातचीत में कहा, 'पिछले 5 साल में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे पैरेंट्स और मेरे पति को मुझे वापस लाने का औजार बनाया ताकि परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया जा से और वायरस से जुड़े सबूत मिटाए जा सकें ताकि उसकी जवाबदेही खत्म हो जाए.'

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, यान अपने पति, अनुभवी वायरोलॉजिस्ट रानावाका परेरा के साथ चीन में रह रही थीं, जब उनके सुपरवाइज़र ने कथित तौर पर उनसे वुहान में उभरते कोरोनावायरस की जांच करने के लिए कहा.

NYT की रिपोर्ट में क्या है?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन डॉक्टरों को वह जानती थीं, उन्होंने कथित तौर पर कन्फर्म किया कि वायरस सच में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, और अफवाहें उड़ रही थीं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस बीमारी से जुड़ा है.

जब चीनी सरकार ने आखिरकार वायरस के खतरों और लोगों के बीच इसके फैलने की क्षमता को मान लिया, तो यान को यकीन हो गया कि जरूरी बातें छिपाई जा रही हैं. फिर उसने अपनी बात को और फैलाने के लिए बीजिंग की बुराई करने वाले सोशल मीडिया के लोगों से बात करना शुरू कर दिया.

पति ने कहा- इन्फ्लूएंसर्स ने उसे बहकाया

यान और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पति को छोड़कर अपनी मर्जी से US जाने का फैसला किया, जबकि परेरा का कहना है कि वह उन ऑनलाइन लोगों से प्रभावित थीं जो उन्हें Covid-19 एक्सपर्ट के तौर पर पेश करके और उनके दावों को बढ़ावा देकर मशहूर हुए थे.

द टाइम्स के मुताबिक, ऐसे ही एक शख्स थे वांग डिंगगैंग, जो चीन के एक पुराने बिजनेसमैन थे और US से एक YouTube चैनल चलाते थे, जहां वे बीजिंग में लीडरशिप की बुराई करते थे और गलत जानकारी भी फैलाते थे.

2023 में, न्यूयॉर्क में एक आपराधिक शिकायत में उनकी और वांग की पहचान पीड़ितों के तौर पर हुई, जिसमें चीन की नेशनल पुलिस के सदस्यों पर US के लोगों के खिलाफ ट्रांसनेशनल दमन कैंपेन चलाने का आरोप लगाया गया था.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आरोप अभी भी पेंडिंग हैं.

और टाइम्स के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में, Google ने यान को ईमेल करके बताया कि वह शायद उनका पासवर्ड चुराने के लिए सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैकिंग की कोशिश का शिकार हुई हैं. यांग ने अपने परिवार से फिर कभी कॉन्टैक्ट न करने का फैसला किया है और उनसे छिपकर रह रही हैं.

पति बोले- मैं चाहता हूं वह सुरक्षित हो

श्रीलंकाई मूल के परेरा को पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में साल 2021 में नौकरी मिली है. उन्होंने अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की. उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उससे एक बार बात करना चाहता हूं यह जानने के लिए कि क्या वह अपनी पसंद से संतुष्ट है. मैं उनसे सीधे मिलकर पूछना चाहता हूं कि क्या वह सुरक्षित हैं. अगर वह सुरक्षित हैं और मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं तो मैं मूव ऑन कर सकता हूं. लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चलता कि असल में क्या हुआ, तब तक मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता रहूंगा. 

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

