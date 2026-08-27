/नेपाल में अगले 72 घंटे बेहद डरावने... ओवरफ्लो हुई झील, चीन ने भी चेताया... सब तबाह हो जाएगा!

नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने सबकुछ बर्बाद कर दिया. सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लापता हैं. नेपाल-तिब्बत सीमा पर आए प्रलयकारी सैलाब के बाद अब एक और बड़ी आफत का साया मंडराने लगा है. पहाड़ों में मलबा जमा होने की वजह से नेपाल में एक विशाल 'अवरोधक झील' बन गई है, जिसके फटने की चेतावनी चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने जारी की है. अगर यह झील टूटी, तो निचले इलाकों में एक बार फिर भयंकर सैलाब आ सकता है.
चीनी अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार सुबह तक इस प्राकृतिक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था. चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और आ सकता है. झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है, जिससे इसके टूटने का भारी खतरा पैदा हो गया है.
द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह झील तिब्बत से निकलने वाली छोचेन खोला (Chhochen Khola) और पुरेपु त्सांगपो (Purepu Tsangpo) नदियों के संगम के पास बनी है. ये दोनों नदियां आगे चलकर नेपाल में भोटेकोशी नदी बनाती हैं, जो त्रिशूली नदी की मुख्य सहायक नदी है. इसी भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से नेपाल में जल-प्रलय ने तबाही मचाई है.
नेपाल सरकार के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने भी अलर्ट जारी करके कहा है कि 'सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि जहां कल बाढ़ आई थी वहां नदी का पानी रुकने से एक बड़ी झील बन गई है. इस झील में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे इसके कभी भी फटने का भारी खतरा है. खतरे को देखते हुए भोटेकोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों, यात्रियों और राहत कार्य में जुटी टीमों से अपील है कि वे तुरंत नदी के आसपास के इलाकों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और पूरी सतर्कता बरतें.'
बुधवार यानी 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आए अचानक सैलाब से रसुवा, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची है. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है. तिब्बत में भी 3 लोगों की जान गई है. नेपाल और तिब्बत को मिलाकर करीब 1,500 लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल में लापता लोगों में 32 देशों के 525 विदेशी पर्यटक शामिल हैं.