सबसे ऊंचा ब्रिज, बादलों के ऊपर कैफे और गिरता झरना; दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

World Highest Bridge: दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के बारे में आपने सुना है? चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज 'हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज' मौजूद है. इस ब्रिज की खासियत इससे गिरने वाला झरना है, जो इस ब्रिज के दृश्य को अद्भुत बनाता है.
World Highest Bridge: चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज 'हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज ' मौजूद है. इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे झरना गिरता है. ये ब्रिज चीन के गुइझोउ प्रांत में मौजूद है. ये ब्रिज नदी के जलस्तर से 625 मीटर (लगभग 2,051 फीट) की ऊंचाई पर बना है. ब्रिज की इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसका 'वॉटर कर्टेन' परीक्षण है, जिसमें ब्रिज के डेक से पानी नीचे गिरता है, जो कि एक बड़ा आर्टिफिशियल वॉटरफॉल की तरह दिखाई देता है. 28 सितंबर 2025 को इस ब्रिज को जनता के लिए खोला गया था.
इस ब्रिज को दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को सुधारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. यह किसी पहाड़ी क्षेत्र में बना सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है. इसकी कुल लंबाई 2890 मीटर है और इसका मुख्य स्पैन 1420 मीटर है. इस पुल को बनाने से कैन्यन को पार करने में लगने वाला समय लगभग 2 घंटे से घटकर केवल 1 से 2 मिनट रह गया है. इसे बनाने में लगभग 49,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है. वहीं इस ब्रिज का लोड टेस्ट भी किया गया है. इसके उद्घाटन से पहले इसमें 3,300 टन से ज्यादा वजन वाले 96 भारी ट्रकों के साथ लोड टेस्ट किया गया था.
यातायात आसान बनाने के साथ-साथ इस पुल को पर्यटन स्थल के रूप में भी डिजाइन किया गया है. यहां एक स्काई कैफे और ऑब्जर्वेशन हॉल है. पुल के एक टॉवर के ऊपर 800 मीटर की ऊंचाई पर 'स्काई कैफे' बनाया गया है, इसे रोचक बनाने के लिए 207 मीटर ऊंचे ग्लास एलिवेटर के इस्तेमाल से यहां पहुंचा जाता है. साथ ही यहां 1000 वर्ग मीटर का एक ग्लास ऑब्जर्वेशन हॉल भी है.
यहां टूरिस्ट के लिए बंजी जंपिंग, लो-एल्टीट्यूड स्काइडाइविंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी भी मौजूद हैं. इसके अलावा इस ब्रिज की सुंदरता ग्लास वॉकवे बढ़ाता है. यहां सड़क के नीचे एक ग्लास वॉकवे बनाया गया है, जिससे लोग सीधे 600 मीटर गहरी खाई का नजारा देख सकते हैं.