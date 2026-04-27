चीन पानी में डूबा, रूस बर्फ में दबा...तुर्किये-इराक में बारिश-ओलों का कहर; मौसम ने मचाया तांडव

Weather Update: भारत में गर्मी का प्रचंड रूप अभी से देखने को मिल रहा है. लेकिन चीन, रूस, तुर्किये और इराक में मौसम का अलग रूप सामने आया है. चीन में जहां भयंकर मूसलाधार बारिश पड़ रही है तो वहीं रूस में भारी बर्फबारी हुई है.
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Weather News: एक तरफ भारत में चमड़ी जला देने वाली गर्मी पड़ रही है तो दुनिया के कई देश भयंकर बारिश, बर्फबारी और ओले से परेशान हैं. यानी जलवायु परिवर्तन का असर साफ देखा जा रहा है. शुरुआत करते हैं चीन से. यहां के किनझोउ शहर में 12 घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ी और देखते ही देखते पूरा शहर जलमग्न हो गया. शहर में करीब 362 मिमी बारिश पड़ी, जो करीब एक दशक में सबसे ज्यादा है. इस बारिश की वजह से शहर पानी से लबालब हो गया और गाड़ियां व इमारतें पानी में डूब गईं. इस दौरान 'रेड अलर्ट' जारी रहा और स्कूलों में पढ़ाई भी रोक दी गई. इतना ही नहीं, बाकी शहरों पर भी मौसम की मार पड़ी है.
चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक, तेज हवाएं शानक्सी, हेबेई, लियाओनिंग और शैंडोंग प्रांतों, इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र, और बीजिंग व तियानजिन नगर पालिकाओं सहित कई इलाकों को प्रभावित करेंगी. हवा की औसत गति 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि कुछ इलाकों में हवा के झोंके 28 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकते हैं. इससे पेड़ उखड़ सकते हैं और इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है.
अब रुख करते हैं रूस का, जहां राजधानी मॉस्को में आसमान से रिकॉर्ड तोड़ आफत गिरी और यहां लगभग 12 सेंटीमीटर बर्फ जमा हो गई है, जो इस तारीख को दर्ज की गई अब तक की सबसे भारी बर्फबारी है. मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. सड़कों पर भारी बर्फ जमी है, कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें हैं और तेज हवाओं ने हालात को और भी मुश्किल बना दिया है. भारी बर्फबारी की वजह से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. 50 से ज्यादा उड़ानें या तो देर से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं. साथ ही रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
मुस्लिम देश तुर्किये भी मौसम की मार से अछूता नहीं है. यहां इतनी जोरदार ओलावृष्टि हुई कि कुछ वाहन सड़क पर ही फंस गए. दूसरी तरफ गाजियांटेप के निजिप में ओलावृष्टि के कारण बंद सड़क को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं. यह ओलावृष्टि इतनी ज्यादा थी कि पूरी सड़क पर बर्फ की मोटी-मोटी सिल्लियां बन गईं, जिनको बुल्डोजर की मदद से हटाना पड़ा. तुर्किये के अलावा जिस मुस्लिम देश में मौसम ने अपने तेवर दिखाए, वह है इराक. यहां भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया.इराक के कई इलाके भारी बारिश का सामना कर रहे हैं. मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है, खासकर मध्य और दक्षिणी प्रांतों में, जिससे वाहन डूब गए और घर पानी में समा गए हैं.