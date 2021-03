Mumbai Blackout पर घिरा China, अमेरिकी सांसद ने Joe Biden से कहा- भारत का साथ दो

वॉशिंगटन: मुंबई ब्लैक आउट (Blackout) साजिश पर चीन (China) घिरता जा रहा है. अमेरिका भी लगातार चीन की हरकतों पर नजर रख रहा है. अमेरिकी सांसद ने जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन से चीन की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने और भारत के साथ खड़े होने की मांग की है. अमेरिका पहले भी चीन की दादागीरी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है.

वरिष्ठ अमेरिकी सांसद फ्रेंक पैलोन ने जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन से कहा है, भारत की पॉवर ग्रिड पर चीन के साइबर हमले (Cyberattack) के विरोध में अमेरिका (America) को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए. कांग्रेसी फ्रेंक पैलोन ने एक ट्वीट में लिखा, 'अमेरिका को हमारे रणनीतिक मित्र (भारत) के साथ खड़ा होना चाहिए और भारत में पॉवर ग्रिड पर चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए.'

The U.S. must stand by our strategic partner and condemn China’s dangerous cyber-attack on India's grid, which forced hospitals to go on generators in the midst of a pandemic.

We cannot allow China to dominate the region through force and intimidation. https://t.co/1pMi2TMy3p

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) March 1, 2021