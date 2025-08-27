उड़ान से पहले बजी घंटी, पुलिस ने चीनी डॉक्टर को अचानक लगा दी हथकड़ी, अमेरिकी कैंसर अनुसंधान में ऐसे लगा रहा था सेंध
America News: अमेरिका में उड़ान भरने से पहले एक चीनी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. उस पर अमेरिका के कैंसर अनुसंधान के गोपनीय दस्तावेज को चीन भेजने का आरोप लगा है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 27, 2025, 07:36 PM IST
Chinese Doctor Arrested: चीन और अमेरिका के बीच संबंध जग जाहिर हैं. दोनों देशों के बीच किसी न किसी बात को लेकर तनातनी होती रहती है. इसी बीच टेक्सास में उड़ान भरने से पहले एक चीनी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, यह मामला अमेरिका के कैंसर अनुसंधान से जुड़ा हुआ है जिसने अमेरिकी हेल्थ डिपार्टमेंट में हलचल मचा दी है. जानिए आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है?

की थी ये हरकत
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार उस चीनी डॉक्टर ने अमेरिकी कैंसर अनुसंधान के राज एक चीनी सर्वर पर अपलोड कर दिए हैं. सीमा गश्ती दल को उसके लैपटॉप पर संवेदनशील गोपनीय चिकित्सा रिकॉर्ड मिले हैं. ये भी पता चला है कि उन्होंने स्तन कैंसर को फैलने से रोकने वाले एक टीके पर शोध डेटा एक चीनी सर्वर पर अपलोड किया था.बता दें कि ली 2022 से एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में शोधकर्ता थे और स्तन कैंसर के टीके पर काम कर रहे थे. 

पहले भी कर चुके हैं ये काम
उन्हें लेकर के कहा जा रहा है कि एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में कार्यरत रहते हुए सबसे पहले कैंसर अनुसंधान फाइलें अपने निजी गूगल ड्राइव पर अपलोड की थीं. जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे हटा दिया और कहा कि वो गायब हो गई लेकिन जब शक के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि उन्हें चीनी संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जा रहा था. उन्होंने इन फाइलों और दस्तावेजों को Baidu सर्वर पर भेजा, उनके लैपटॅाप पर कई गोपनीय दस्तावेज भी मिले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोला डॅाक्टर
पकड़े जाने के बाद उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को बताया कि उन्हें लगा कि यह उनका अधिकार था और शोध बेकार हो रहा था. हालांकि उन्होंने जो हस्ताक्षर किया था उसमें कहा था कि उनका कोई विदेशी संबंध नहीं है. उनपर व्यापारिक रहस्यों की चोरी और सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ली को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, उन्हें $5,100 के मुचलके पर रिहा किया गया है लेकिन शर्त के तौर पर पासपोर्ट जमा करना पड़ा है.

