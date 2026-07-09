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चीनी सरकार के GDP डेटा पर सवाल उठाने वाले अर्थशास्त्री की संदिग्ध मौत, कौन थे गाओ शानवेन?

Chinese Economist Death: चीन में लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अर्थशास्त्री गाओ शानवेन की बीमारी से मौत हो गई है. शानवेन सरकार की ओर से चीनी GDP ग्रोथ को लेकर दिए जा रहे आंकड़ों पर सवाल खड़े करते रहते थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 09, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:07 PM IST
चीनी सरकार के GDP डेटा पर सवाल उठाने वाले अर्थशास्त्री की संदिग्ध मौत, कौन थे गाओ शानवेन?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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