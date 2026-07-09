/चीनी सरकार के GDP डेटा पर सवाल उठाने वाले अर्थशास्त्री की संदिग्ध मौत, कौन थे गाओ शानवेन?

गाओ शानवेन लगातार सरकार के GDP ग्रोथ के आंकड़े बताने पर सवाल उठाते रहते थे. चीन की 'शंघाई सिक्योरिटीज न्यूज' के मुताबिक, सरकारी कंट्रोल वाले इन्वेस्टमेंट ग्रुप 'SDIC सिक्योरिटीज' के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गाओ शानवेन का बीमारी के चलते निधन हो गया. चीनी रिपोर्ट में उनकी मौत के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई. हालांकि, उन्हें चीनी कैपिटल मार्केट में सबसे प्रभावशाली मैक्रो-इकोनॉमिस्ट्स में से एक जरूर बताया.