100 किलोमीटर की नॉन-स्टॉप वॉक! इस देश के रोबोट ने रचा इतिहास, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

Humanoid Robot Agibot A2: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल बहुत से देश तरह-चरह के प्रयोग करने पर यकी करते हैं. एक ऐसा ही देश है जिसके रोबोट ने सीधे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है. आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन से देश ने इस रोबोट को बनाया है और ये क्यो इतना खास है.
आजकल रोबोट को लेकर बहुत से देशों में तरह-तरह के एक्पेरिमेंट किए जा रहे हैं. ऐसे में चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी वो बाकी देश से काफी आगाे है. हाल ही में चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने बिना रुके तीन दिनों तक ट्रैफिक के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा की वॉक पूरी कर दुनिया को हैरान कर दिया है. रोबोट के इस कारनामे की वजह से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है. इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रोबोट को साइकिल, कार और स्कूटरों के बीच से निकलते हुए देखा जा सकता है.
सूजौ से शंघाई
AgiBot नाम की कंपनी द्वारा बनाए गए इस ह्यूमनॉइड रोबोट A2 ने सूजौ से शंघाई तक 106 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है. ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस रोबोट ने ये सफर बिना रुके और पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए त किया है. इस रिकॉर्ड ने दुनिया को दिखा दिया कि मशीनें अब सिर्फ लैब टेस्ट का हिस्सा नहीं बल्कि असली सड़क पर भी कमाल दिखाने लगी हैं.
चुनौती
AgiBot A2 नाम का ये रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह दो पैरों पर चलता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार AgiBot A2 की हाइट करीब 169 सेंटीमीटर है. इसकी हाइट की तुलना इंसानों से कई जाई तो इसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच है. इस रोबोट के सफर में उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी शहर की बिजी सड़कें और लगातार बदलता ट्रैफिक. पर AgiBot A2 ने इसने बिना रुके 106.286 किलोमीटर की दूरी तय कर पुरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
चीन की सफलता
यात्रा के दौरान रोबोट ने न सिर्फ तेज और धीमी रफ्तार वाले वाहनों के बीच खुद को इंसानों की तरह संतुलित रखा और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया. कंपनी AgiBot का कहना है कि उनका ये दो पैरों वाला एंबलर किसी भी तरह की रोड पर आसानी से चल सकता है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया के किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी बताया है. चीन का ये रिकॉर्ड दुनिया को यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में सड़कें फैक्ट्रियां डिलीवरी सिस्टम और शहरों की कई सर्विसेज रोबोट्स के हाथों में दिखाई दे सकती हैं.