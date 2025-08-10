प्लेन के बिजनेस क्लास में चीनी नागरिक ने की चोरी, महिला ने पकड़ा; अब खाएगा जेल की हवा

ट्रेन, बस और घर में चोरी की घटना होने की खबर हर रोजा सामने आती है. लेकिन आज जो चोरी की घटना आई है, वो काफी मुख्तलिफ है. हालांकि, चोर इस घटना को अंजाम देने में नाकाम रहा है. दुबई से सिंगापुर जा रही एक उड़ान के बिज़नेस क्लास में एक मुसाफिर का बैग चुराने के इल्जाम में एक 25 साल के शख्स गिरफ्तार किया गया है.

द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, अफसरों को 8 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे इसकी सूचना दी गई और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, पीड़ित की पत्नी ने उस शख्स को अपने पति का बैग ओवरहेड कम्पार्टमेंट से उस वक्त चुराते हुए पकड़ा था, जब वह सो रहा था. हालांकि, जब उसने ऐसा करते देखा तो उसने बैग वापस उसकी जगह पर रख दिया. उसने अपने पति को भी इस घटना के बारे में जानकारी दी. फिर इसके बाद इसकी शिकायत दर्ज कराई.

चांगी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां वो जवाब देने में असफल रहा. पुलिस ने कहा, 'विमान के चांगी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उस शख्स से एयरपोर्ट पुलिस डिविजन ने पूछताछ की, जहां वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.'

दोषी पाए जाने पर मिलेगी ये सजा

आरोपी 25 साल के चीनी नागरिक है. उसे उसकी अगली उड़ान से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा. अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

जब भारतीय नागिरक ने 14 दुकानों में की चोरी

इससे पहले हाल ही में एक 38 साल के भारतीय नागरिक ने ज्वेल चांगी हवाई अड्डे पर 14 दुकानों से करीब 3.5 लाख रुपये की वस्तुएं चुरा ली थीं. अब इस घटना ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की चिंता बढ़ा दी है. द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, इस शख्स ने हवाई अड्डे पर 14 दुकानों को निशाना बनाया और परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और बैग समेत कुल 5,136 सिंगापुर डॉलर (SGD) मूल्य की अलग-अलग सामान चुराए .चो री करने के बाद वह आराम से अपनी उड़ान में सवार होकर देश छोड़कर फरार भी गया. लेकिन 1 जून को सिंगापुर लौटने पर 38 साल के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया. सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने 23 जुलाई को एक प्रेस रीलीज में ये जानकारी दी.