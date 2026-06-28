UN में 'शांति' नहीं, 'सुपारी' का खेल चल रहा? चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे कई अधिकारी, अब खुला राज

Why Controversy Surrounding Professor Ben Saul: जिस संस्था को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है. जिस संस्था पर दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने और झगड़ों को खत्म करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उस संस्था के अधिकारी पैसे लेकर एजेंडा चलाते हैं. जिन अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदार है वो रिश्वत लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं. इनमें से ऐसे अधिकारी भी हैं जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुख्यात हैं.
यूएन वॉच नाम की संस्था ने 104 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है. ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 59 विशेष प्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करती है. इन्हीं विशेष प्रतिनिधियों में से एक हैं प्रोफेसर बेन सॉल. सबसे पहले आपको प्रोफेसर बेन सॉल के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर करते हैं.
प्रोफेसर बेन सॉल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के चेयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर हैं. 2023 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार और आंतकवाद विरोधी विशेष दूत बनाया गया. संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था कि आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई के नाम पर होने वाली कार्रवाइयों में आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करें. लेकिन उन्होंने क्या किया?
बेन सॉल ने अपनी पोजिशन का फायदा उठाया और पैसे लेकर एक तरफ आतंकवाद पर चुप्पी साध गए. दूसरी तरफ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया. आतंकियों के सबसे घृणित अपराध, पहलगाम आतंकी हमले पर भी उन्होंने घुमा-फिराकर आतंकियों का पक्ष लिया.
यून वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर बेन सॉल ने चीनी की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से डेढ लाख डॉलर लिए. समझिए, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को क्यों खरीदा. असल में विशेष दूत होने के नाते प्रोफेसर बेन सॉल का काम था उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की नीतियों को एक्सपोज़ करना.
लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस रिश्वतखोर अधिकारी ने डेढ़ लाख डॉलर लिए और चुप्पी साध ली. चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, लेकिन यूएन के विशेष दूत प्रोफेसर बेन सॉल चुप रहे. न कोई बयान, न कोई रिपोर्ट. एकदम सन्नाटा. चीन के पैसों के दम पर बेन सॉल चुप्पी साधे रहे और उइगरों पर जुल्म होता रहा.
चीन के डॉलर की चमक का असर यह हुआ कि प्रोफेसर बेन सॉल ने भारत और पश्चिमी देशों की आलोचना की, उनके खिलाफ बयान दिए. लेकिन चीन के अत्याचार उन्हें दिखे ही नहीं. चीन पर वे शातिराना चुप्पी साधे रहे.
प्रोफेसर बेन सॉल के भ्रष्टाचार का खुलासा करनेवाली संस्था यूएन वॉच के प्रमुख हिलेल नेयर ने अब उनकी पोल खोली. सोचिए संयुक्त राष्ट्र के जिस विशेष दूत पर मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व था वो अपनी आर्थिक सुविधा लिए भ्रष्टाचार कर रहा था. प्रोफेसर बेन सॉल ने रिश्वत लेकर सिर्फ उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचार की अनदेखी ही नहीं की. यूएन के रिश्वतखोर विशेष दूत ने भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया.
अब जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इस जानकारी से संयुक्त राष्ट्र को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा. संयुक्त राष्ट्र की भारत विरोधी सोच आपको समझ आएगी.
22 अप्रैल 2025 को जब जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी थी. तब प्रोफेसर बेन सॉल ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत को शांति बरतनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए.
#DNAमित्रों | चीन के हाथों बिका 'UN अधिकारी' कौन?..भारत के खिलाफ घूस लेकर बोलते हैं अधिकारी?
संयुक्त राष्ट्र में 'रिश्वतखोरी' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #UnitedNation #BenSaul #China@rahulsinhatv pic.twitter.com/i3U1HvgzIo
— Zee News (@ZeeNews) June 27, 2026
सोचिए जिस आदमी का काम आतंकवाद के खिलाफ मानवाधिकार की रक्षा करना था वो कह रहा था शांत रहिए और इंटरनेशनल कानून का पालन कीजिए. दूसरे शब्दों में कहें तो उनका कहना था कि आतंक का विरोध मत कीजिए.
नवंबर 2025 में प्रोफेसर बेन सॉल ने अपने आठ साथियों के साथ मिलकर एक बयान जारी किया. उसमें कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान भेदभावपूर्ण है. सोचिए, जिस व्यक्ति को उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के अत्याचार नहीं दिखे, उसे आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान में भेदभाव दिख गया. यही चीन के डॉलर की चमक का असर था.
कश्मीर में आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी को रिश्वतखोरी के मास्टर प्रोफेसर बेन सॉल ने मनमानी गिरफ्तारी कहा. आतंकियों को शरण देनेवालों पर कार्रवाई को सामूहिक सजा कहा. चीनी डॉलर से खरीदा हुआ चश्मा पहने प्रोफेसर बेन सॉल को असम और गुजरात में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुस्लिमों को टारगेट करने वाली कार्रवाई दिखी.
अब सोचिए जो संस्था दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की चैंपियन होने का दावा करती है, उसके प्रतिनिधि कैसे हैं. ये रिश्वत लेकर चीन के अत्याचार की अनदेखी करते हैं. लेकिन भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं. संयुक्त राष्ट्र में ऐसे एक नहीं 59 विशेष दूत हैं. ये शांति और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले विशेष दूत नहीं हैं. ये रिश्वत की सुपारी लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करनेवाले एजेंडाबाज हैं.
इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए. रिश्वतखोरी के इस खुलासे के बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र की हर दूसरी रिपोर्ट भारत विरोधी होती है. क्यों संयुक्त राष्ट्र का मंच भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करनेवालों का अड्डा बन गया है.
इन्हें बस बहाना चाहिए होता है. कभी कश्मीर, कभी CAA, कभी मणिपुर को मुद्दा बनाकर ये भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं. और जब कुछ नहीं मिलता तो प्रोफेसर बेन सॉल जैसे लोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन वाली रिपोर्ट जारी कर देते हैं. इस भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारियों ने ही संयुक्त राष्ट्र के महत्व को खत्म कर दिया है. इसलिए अपनी गरिमा खो चुके संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए.