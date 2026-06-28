UN में 'शांति' नहीं, 'सुपारी' का खेल चल रहा? चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे कई अधिकारी, अब खुला राज

प्रोफेसर बेन सॉल के भ्रष्टाचार का खुलासा करनेवाली संस्था यूएन वॉच के प्रमुख हिलेल नेयर ने अब उनकी पोल खोली. सोचिए संयुक्त राष्ट्र के जिस विशेष दूत पर मानवाधिकारों की रक्षा करने का दायित्व था वो अपनी आर्थिक सुविधा लिए भ्रष्टाचार कर रहा था. प्रोफेसर बेन सॉल ने रिश्वत लेकर सिर्फ उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचार की अनदेखी ही नहीं की. यूएन के रिश्वतखोर विशेष दूत ने भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया.



अब जो जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इस जानकारी से संयुक्त राष्ट्र को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा. संयुक्त राष्ट्र की भारत विरोधी सोच आपको समझ आएगी.