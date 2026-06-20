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VIDEO: जब 60 मीटर की ऊंचाई पर बना 'मौत का झूला', घंटों क्रेन में लटका रहा पैराग्लाइडर; देखने वालों की अटकी सांसें

Paraglider Stuck On Tower Crane: चीन में एक पैराग्लाइडर लंबे समय तक पैराशूट कंस्ट्रक्शन टॉवर क्रेन में फंसा रहा. यह शख्स 60 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ देखा गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए शख्स को बचाया गया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:33 PM IST
VIDEO: जब 60 मीटर की ऊंचाई पर बना 'मौत का झूला', घंटों क्रेन में लटका रहा पैराग्लाइडर; देखने वालों की अटकी सांसें

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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