घटना के दौरान क्रेन में फंसे शख्स को फायरफाइटर्स और टावर क्रेन के कर्मचारियों के सहयोग से बचाया गया. बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू अभियान में शख्स को शाम तक बचाया गया. नानचोंग शहर के शुनकिंग डिस्ट्रिक्ट फायरफाइटिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई. 'रॉयटर्स' ने इलाके की बनावट, क्रेन और पुलों के आधार पर जगह की पुष्टि की, जो पहले से मौजूद तस्वीरों और सैटेलाइट इमेज से मेल खाते थे. दिन के समय लिए गए वीडियो की तारीख की पुष्टि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से हुई. वहीं, रात के वीडियो की तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी. हालांकि, 20 जून 2026 से पहले ऑनलाइन इस वीडियो का कोई पुराना वर्जन नहीं मिला.