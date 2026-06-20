Chinese Paraglider Stuck On Crane: कई लोगों को पैराग्लाइडिंग का बेहद शौक होता है. ये रोमांचक तो होता है, लेकिन कभी-कभी इसके चक्कर में जान हथेली पर भी आ जाती है यानी नजर हटी तो दुर्घटना घटी. ऐसा ही मामला चीन में देखने को मिला है.
दक्षिण-पश्चिम चीन में एक पैराग्लाइडर का पैराशूट कंस्ट्रक्शन टॉवर क्रेन में फंस गया, जिससे वह हवा में करीब 60 मीटर की ऊंचाई पर लटक गया. यह पैराग्लाइडर सिचुआन प्रांत के शहर नानचोंग की ओर नीचे आ रहा था कि तभी उसके पैराशूट की रस्सियां क्रेन में फंस गईं. इसका वीडियो अब चीन के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वायरल हो रहा है.
मामले को लेकर चीनी अधिकारियों ने वहां के लोकल न्यूजपेपर को 'डाफेंग न्यूज' को बताया कि यह घटना शुनकिंग जिले में बैंजेंग स्ट्रीट के पास जियालिंग नदी के किनारे हुई. यह साफ नहीं है कि व्यक्ति कबतक क्रेन तक फंसा रहा. हालांकि पैराग्लाइडर के दिन-रात दोनों समय हवा में लटके रहने के फुटेज सामने आए हैं. एक चश्मदीद ने 'बीजिंग न्यूज' को बताया कि वे कम से कम 1 घंटे तक क्रेन में फंसा रहा, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि बचाव अभियान में कई घंटे लग गए.
इस घटना का पहला वीडियो चीनी सोशल मीडिया एप वीबो (Weibo) में कैप्चर किया गया, जिसमें पैराग्लाइडर को एक पुल के पास टॉवर क्रेन से हवा में लटकते हुए देखा गया, जबकि वहां मौजूद लोग इस नजारे को देखकर घबराए हुए थे.
शाम के समय फायरफाइटर्स ने पैराशूट से उतरे व्यक्ति को बचाने के लिए एरियल लैडर यानी लंबी ऊंचाई तक पहुंचने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया. वीडियो बना रही महिला ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सारे लोग शामिल थे.
घटना के दौरान क्रेन में फंसे शख्स को फायरफाइटर्स और टावर क्रेन के कर्मचारियों के सहयोग से बचाया गया. बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू अभियान में शख्स को शाम तक बचाया गया. नानचोंग शहर के शुनकिंग डिस्ट्रिक्ट फायरफाइटिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई. 'रॉयटर्स' ने इलाके की बनावट, क्रेन और पुलों के आधार पर जगह की पुष्टि की, जो पहले से मौजूद तस्वीरों और सैटेलाइट इमेज से मेल खाते थे. दिन के समय लिए गए वीडियो की तारीख की पुष्टि स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से हुई. वहीं, रात के वीडियो की तारीख की पुष्टि नहीं हो सकी. हालांकि, 20 जून 2026 से पहले ऑनलाइन इस वीडियो का कोई पुराना वर्जन नहीं मिला.