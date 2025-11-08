कॉम्पिटिशन में पड़ गए लेने के देने, कजाख्स्तान प्लेयर ने मारा थप्पड़ तो टूटी चीनी खिलाड़ी के गाल की हड्डी

World Power Slap Championship: पावर स्लैप एक वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है जिसमें दो खिलाड़ी आमने-सामने खड़े होकर एक दूसरे को बारी-बारी से जोरदार थप्पड़ मारते हैं. इस खेल के नियम अनुसार, जिस खिलाड़ी की बारी नहीं होती है उसको अपने दोनों हाथ पीछे रखने होते हैं.
Trending Photos
Chinese player Power Slap Championship: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 31 अक्टूबर को पावर स्लैप विश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. इस प्रतियोगिता के दौरान चीन के प्रतिभागी झाओ होंगगांग को गंभीर चोट लगी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा देखने को मिली. मुकाबले के दौरान झाओ के गाल की हड्डी टूट गई और उनकी आंख के पास टांके भी लगाने पड़े हैं.
पावर स्लैप के नियम
दरअसल पावर स्लैप एक वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है जिसमें दो खिलाड़ी आमने-सामने खड़े होकर एक दूसरे को बारी-बारी से जोरदार थप्पड़ मारते हैं. इस खेल के नियम अनुसार, जिस खिलाड़ी की बारी नहीं होती है उसको अपने दोनों हाथ पीछे रखने होते हैं और विरोधी खिलाड़ी का जोरदार थप्पड़ बिना रोके सहना पड़ता है.
गाल की हड्डी टूटी
खेल की शुरुआत होते ही पहले ही राउंड में कजाखस्तान के मोहम्मद अमंतायेव ने जोरदार थप्पड़ मारा. जोरदार थप्पड़ की वजह से चीन के झाओ होंगगांग की दाहिनी आंख के ऊपर चोट लग गई और खून बहने लगा. जिसके कारण उनकी आंख भी सूज गई.बावजूद इसके झाओ ने इस थप्पड़ प्रतियोगिता में खुद को बनाए रखने की नाकाम कोशिश की और तीसरे राउंड में वो बेहोश होकर गिर पड़े. इस घटना के बाद डॉक्टरों ने जांच में पाया झाओ के गाल की हड्डी टूट गई है और आंख के पास पांच टांके लगाने पड़े हैं.
यह भी पढ़ें: LIVE PC में नींद नहीं रोक सके ट्रंप, कुर्सी पर बैठे-बैठे सो गए, लोगों ने कहा-स्लीपी डोनाल्ड की हुई वापसी
चीन के पहले खिलाड़ी
हालांकि, 35 वर्षीय झाओ ने कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर अपने फैन को आश्वासन दिया कि वो अब पहले से ठीक हैं. झाओ ने डॉक्टरों की जांच के दौरान दिमाग में किसी भी तरह की गंभीर चोट न लगने की पुष्टि भी की है. झाओ ने समर्थकों के समर्थन के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे. दरअसल, झाओ होंगगांग पावर स्लैप प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले चीनी खिलाड़ी हैं. वो पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट छी परिवार की टोंगबाई बॉक्सिंग के नौवीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी भी हैं.