Xi Jinping Russia Visit: जिनपिंग का रूस दौरा कंफर्म, पुतिन-शी की मुलाकात से US को क्यों हुई टेंशन

China's Xi to Meet Putin in Moscow Next Week: चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) 20 से 22 मार्च तक रूस की यात्रा (Xi Jinping russia visit) पर रहेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय ने जिनपिंग के चीन दौरे की पुष्टि की है. शी जिनपिंग इस यात्रा के दौरान रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ वार्ता करेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बीजिंग (Beijing) में अपने एक बयान में कहा, ‘रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से 22 मार्च तक रूस की राजकीय यात्रा करेंगे.’

पुतिन के न्योते पर तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) के इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पांच साल के तीसरे कार्यकाल का समर्थन करने के बाद शी पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं. ऐसी अटकलें हैं कि पिछले 10 वर्षों से पुतिन के करीबी सहयोगी रहे शी (69) यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं. शी के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत करने की उम्मीद है. पुतिन से मिले थे चीन के चाणक्य आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) को खत्‍म कराने के मिशन को लेकर निकले चीन के 'चाणक्‍य' कहे जाने वाले वांग यी ने मास्‍को में रूसी के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन से मंत्रणा की थी. तभी से शी जिनपिंग के इस दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. पुतिन से मुलाकात के दौरान वांग यी और पुतिन के बीच गर्मजोशी देखने को मिली थी. पुतिन-शी की मुलाकात से अमेरिका को क्यों टेंशन हाल ही में पुतिन ने कहा था कि चीन और रूस के बीच अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर (russia china ties) सहयोग बहुत जरूरी है ताकि दुनिया के हालात को स्थिर किया जा सके. गौरतलब है कि चीन ने अभी तक एक बार भी यूक्रेन युद्ध की निंदा नहीं की है. ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि चीन, रूस को हथियारों की आपूर्ति कर सकता है. खुद वांग यी भी इशारों-इशारों में कह चुके हैं कि चीन और रूस दोनों वैश्विक मामलों में अमेरिका के प्रभुत्‍व को जवाब देना चाहते हैं. शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग के रूस दौरे से अमेरिका टेंशन में है. (एजेंसी इनपुट)