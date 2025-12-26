Advertisement
trendingNow13054454
Hindi NewsदुनियाVIDEO: Made in China के हथियार फिर निकले कबाड़, लॉन्च होते ही फट गया रॉकेट सिस्टम! कंबोडिया के सैनिक मरे?

VIDEO: Made in China के हथियार फिर निकले कबाड़, लॉन्च होते ही फट गया रॉकेट सिस्टम! कंबोडिया के सैनिक मरे?

Chinese Rocket System in Cambodia-Thailand War: चीन के बने माल भरोसे के लायक नहीं है. यह बात एक बार फिर साबित हो गई है. सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है.जिसमें दावा है कि थाईलैंड को सबक सिखाने के लिए कंबोडिया ने चीन से रॉकेट सिस्टम खरीदा था लेकिन जंग के ऐन मौके पर वह धोखा दे गया, जिससे कंबोडिया के 8 सैनिक मारे गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: Made in China के हथियार फिर निकले कबाड़, लॉन्च होते ही फट गया रॉकेट सिस्टम! कंबोडिया के सैनिक मरे?

Chinese Rocket Launcher System Explodes in Cambodia: चीन भले ही खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति कहता हो लेकिन सच ये है कि उसके बनाए सामानों की गुणवत्ता पर आज भी दुनिया को भरोसा नहीं है. उसके सामानों के बारे में कहा जाता है कि चल जाए तो चांद तक और न चले तो रात तक. अब यह कहावत एक बार फिर दुनिया के सामने सही साबित हो गई है. सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक, कंबोडिया-थाईलैंड के बीच जारी जंग में रॉकेटों की बरसात करते वक्त चीन का बनाया लॉन्चर खुद ही फट गया. इस घटना में कंबोडिया के 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग चीनी सामानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं. जी न्यूज इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

थाईलैंड-कंबोडिया में फिर से भड़की है जंग

नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिर से भड़की जंग में कंबोडिया और थाईलैंड एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कंबोडिया ने भी थाईलैंड को सबक सिखाने के लिए चीन से मंगाया M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) यूज करने का फैसला किया. यह भारत के पिनाका की तरह का रॉकेट सिस्टम है. जिसके बारे में चीन का दावा है कि वह एक मिनट में 44 रॉकेट फायर कर दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जंग में धोखा दे गया चीनी कबाड़ हथियार

चीन के दिए इसी भरोसे के बल पर कंबोडिया की सेना ने बॉर्डर पर इस सिस्टम को तैनात कर थाईलैंड पर फायर करना शुरू किया. कुछ ही सेकंड में सांय-सांय करके कई रॉकेट तेजी से निकले. तभी एक रॉकेट देसी कट्टे की तरह लॉन्चर के अंदर फंस गया और तेज धमाके के साथ वहीं पर फट गया. कहा जा रहा है कि इस घटना में कंबोडिया के 8 सैनिकों की मौत हो गई.

दुनियाभर में चीन की हो रही जगहंसाई

चीनी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के फटने की यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिससे चीन के लिए एक बार फिर दुनियाभर में शर्मिंदगी वाली स्थिति पैदा हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर चीन का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. 

इंटरनेट यूजर चीन माल पर कस रहे तंज

एक यूजर ने लिखा कि चीनी हथियार इस्तेमाल करके पहले पाकिस्तानी सेना भारत के हाथों बुरी तरह पिटी थी. अब कंबोडिया ने भी इसका स्वाद ले लिया है. वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि जो काम थाईलैंड की सेना नहीं कर पाई, वह अपना डंप माल बेचकर चीन ने कंबोडिया के साथ कर दिया.हालांकि इस घटना पर कंबोडियाई सेना या चीन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Cambodia-Thailand War News

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान