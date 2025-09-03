अमेरिका की परेड में दिखावा, चीन ने दिखाया अपना 'जलजला', चीनी अपने देश में ट्रंप का क्यों उड़ा रहे मजाक?

चीन ने तियानमेन स्क्वायर पर अब तक की सबसे भव्य सैन्य परेड आयोजित कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है.. द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर हुई इस परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को जबरदस्त संदेश दिया है. परेड में हजारों सैनिक, J-20 स्टील्थ जेट, DF-41 परमाणु मिसाइलें, लेजर हथियार और अंडरसी ड्रोन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. चीन ने इस परेड में रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के नेताओं को बुलाकर अपनी कूटनीतिक ताकत की मौजूदगी भी करा दिया है.

परेड में दिखी चीन की ताकत

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया. अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन देख हर कोई हैरान रह गया. DF-41 मिसाइलें, जो 12,000 किमी तक मार कर सकती हैं, और हाइपरसोनिक हथियारों ने चीन की सैन्य ताकत को उजागर किया. शी जिनपिंग ने कहा, “यह परेड हमारी एकता और शक्ति का प्रतीक है.”

अमेरिका की परेड से तुलना

इस परेड के बाद चीन में अमेरिका परेड की खूब चर्चा होने लगी है, आपको बता दें कि दो महीने पहले जून 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना के 250 साल पूरे होने पर परेड की थी. इसमें टैंक, पुरानी वर्दी और क्रांतिकारी युद्ध की झलक दिखी थी. ट्रंप ने इसे “दुनिया की सबसे बहादुर सेना” का प्रदर्शन बताया था. लेकिन अब सोशल मीडिया वीबो पर चीनी यूजर्स ने अपनी परेड को उससे कहीं बेहतर करार दिया है. एक यूजर ने लिखा, “चीन की परेड ताकत की मिसाल है, अमेरिका की परेड तो बस दिखावा थी.”

सोशल मीडिया पर हलचल

चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोगों ने परेड की तारीफों के पुल बांधे. एक यूजर ने लिखा, “ट्रंप का MAGA मूवमेंट फीका पड़ गया, चीन की परेड ने अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया.” कई यूजर्स ने इसे वैश्विक सुपरपावर बनने की दिशा में चीन का बड़ा कदम बताया है.

पूरी दुनिया को संदेश

यह परेड सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चीन की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा थी. रूस के व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन और ईरान के मसूद पेजेश्कियन की मौजूदगी ने वैश्विक समीकरणों को और पेचीदा कर दिया. विश्लेषकों का कहना है कि यह परेड अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सीधा संदेश थी. चीन ने इस परेड के जरिए दुनिया को बता दिया कि वह सुपरपावर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है. शी जिनपिंग का नया विश्व व्यवस्था का विजन और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन इस बात का सबूत है.