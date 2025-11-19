Advertisement
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का बड़ा खुलासा, LinkedIn के जर‌िए इन सांसदों की चीन करा रहा जासूसी, महिलाएं भी शामिल

Chinese spies using LinkedIn to target British lawmakers: ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 ने एक बार फिर चीनी जासूसों की पोल खोल दी है. चौंकाने वाली बात ये है कि अब चीन के जासूस LinkedIn जैसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सांसदों और बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 19, 2025, 02:52 PM IST
MI5 warns UK MPs of alleged Chinese espionage activity: ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई5 ने चीन के जासूसी कांड का पर्दाफाश किया है. एमआई5 ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन के जासूस लिंक्डइन का इस्तेमाल करके ब्रिटेन के सांसदों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई जानकारी सामने आई है. इससे पहले 2023 में भी चीनी जासूसों को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई थी. इस सिलसिले में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे हॉयल ने ब्रिटिश सांसदों को एक लेटर भी लिखा है. सांसदों को लिखे गए लेटर में कहा गया कि एमआई5 के एक नए जासूसी अलर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीनी जासूस चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से संपर्क स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

एमआई5 ने जो अलर्ट जारी किया है, उसमें दो महिलाओं का नाम
अध्यक्ष हॉयल ने लेटर में सांसदों को लिखा, "चीनी मंत्रालय का उद्देश्य जानकारी एकत्र करना और पेशेवर नेटवर्किंग साइट, भर्ती एजेंट और अपनी तरफ से काम करने वाले सलाहकारों का इस्तेमाल कर दीर्घकालिक संबंधों के लिए आधार तैयार करना है." एमआई5 ने जो अलर्ट जारी किया है, उसमें दो महिलाओं का नाम भी शामिल है. इससे पहले 2025 में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि चीनी जासूस लिंक्डइन के जरिए ब्रिटिश सांसदों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

जासूसी के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल 
एमआई ने चीनी जासूस पर आरोप लगाया था कि उसने लिंक्डइन का इस्तेमाल करके हजारों ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें सरकारी गोपनीय जानकारी देने के लिए लुभाया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जासूस बीजिंग के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए काम करता था और उसने कई झूठे नामों का इस्तेमाल किया. एमआई5 ने पहले चेतावनी दी थी कि जासूस गोपनीय जानकारी तक पहुंच रखने वालों को निशाना बनाने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये जासूस अपनी पहचान भी बदलते रहते हैं. एमआई5 ने बताया था कि एक चीनी जासूस ने पांच साल में कई बार अपना नाम बदला. ये लोग नौकरी या भारी भरकम राशि का ऑफर देकर ब्रिटेन के अधिकारियों से खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं. (इनपुट आईएएनएस से)

