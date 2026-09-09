/बांग्लादेश में मिलिट्री ड्रिल के दौरान उड़े चीनी टैंक के परखचे, 2 सैनिकों की मौत; चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

Chinese Type 59 tank explosion Bangladesh news: चीनी सामानों के बारे में पुरानी कहावत रही है- चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. यह कहावत उसके हथियारों पर भी पूरी तरह लागू होती है. पाकिस्तान, ईरान, वेनेजुएला जैसे देश इसका मजा चख चुके हैं, जिन्होंने चीन से हथियार खरीदे थे. अब बांग्लादेश को भी इसका एहसास हो गया है. चीन में बने टैंक के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रही बांग्लादेश आर्मी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फायरिंग के दौरान वह टैंक जोरदार विस्फोट के साथ फट गया. इस घटना में टैंक में तैनात 2 सैनिक मौके पर ही मारे गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से चीन की थू-थू हो रही है.