/बांग्लादेश में मिलिट्री ड्रिल के दौरान उड़े चीनी टैंक के परखचे, 2 सैनिकों की मौत; चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

Chinese Type 59 tank explosion Bangladesh news: चीनी सामानों के बारे में पुरानी कहावत रही है- चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. यह कहावत उसके हथियारों पर भी पूरी तरह लागू होती है. पाकिस्तान, ईरान, वेनेजुएला जैसे देश इसका मजा चख चुके हैं, जिन्होंने चीन से हथियार खरीदे थे. अब बांग्लादेश को भी इसका एहसास हो गया है. चीन में बने टैंक के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रही बांग्लादेश आर्मी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फायरिंग के दौरान वह टैंक जोरदार विस्फोट के साथ फट गया. इस घटना में टैंक में तैनात 2 सैनिक मौके पर ही मारे गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से चीन की थू-थू हो रही है.
करीब 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि बांग्लादेश आर्मी का एक जवान टैंक से गोला फायर करने को बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है. चूंकि चाइनीज टैंक की ताकत दिखाई जानी है. इसलिए कैमरे का फोकस टैंक पर किया गया है. जैसे ही आर्मर ट्रिगर दबाता है, टैंक का ऊपरी हिस्सा फट जाता है. इसके साथ ही टैंक पर बैठे गनर के परखचे उड़ जाते हैं.
बताया जा रहा है कि इस हादसे में अंदर बैठे आर्मर की भी मौत हो जाती है. चाइनीज टैंक के फटने का ये मंजर कई कैमरों में कैद हुआ है. हादसे में एक कैप्टन जख्मी भी बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक ऐसा ही हादसा बांग्लादेश में साल 2019 में भी हुआ था. जिसमें चाइनीज टैंक फटने से 1 जवान की मौत हो गई थी और 11 घायल हो गए थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा बांग्लादेश के चट्टोग्राम में सेना के एक अभ्यास के दौरान हुआ. हथहाजारी फील्ड फायरिंग रेंज में बांग्लादेशी सेना चीन में बना टाइप 59 (Type 59) टैंक के साथ सैन्य अभ्यास कर रही थी. तभी टैंक अचानक विस्फोट के साथ उड़ गया. इसमें 2 जवान मारे गए. जबकि एक अधिकारी घायल हो गया. उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके ढाका ले जाया गया है.
Bangladesh Army Tank Explodes During Firing Exercise
A Chinese-origin Type 59 tank reportedly exploded in Hathazari, Chattogram.
2 crew members killed
1 officer injured and taken to Chittagong CMH.
Cause remains unconfirmed. https://t.co/ln2QOsszLe pic.twitter.com/8wT2R9KgsJ
— Shadow (@ShadowIND_) September 9, 2026
बांग्लादेश मिलिट्री के जनसंपर्क निदेशालय ने इस बारे में जानकारी दी है. विस्फोट इतना भीषण था कि टैंक के ऊपरी हिस्से के परखचे उड़ गए. ऊपर बैठा गनर विस्फोट की वजह से उछलकर ऊपर उड़ गया और बाद में टैंक के ऊपर गिरकर मर गया. चीनी टैंक को इस तरह फटते देख वहां प्रैक्टिस कर रहे तमाम जवान और अधिकारी सकते में आ गए.
फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि विस्फोट क्यों हुआ. क्या यह टैंक के गोले की गड़बड़ी थी या टैंक के मैकेनिक सिस्टम में किसी तरह की तकनीकी खामी आ गई. बांग्लादेशी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. सेना की एक स्पेशल तकनीकी टीम घटना स्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटा रही है.
बताते चलें कि बांग्लादेश में चीन का जो टैंक टाइप 59 फटा है. वह चीनी सेना का एक मुख्य युद्धक टैंक है. उसने यह टैंक सोवियत संघ के टी-54ए (T-54A) टैंक की नकल करके तैयार किया था. बांग्लादेशी सेना के पास चीन से खरीदे गए इस तरह के काफी टैंक हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने बख्तरबंद बेड़े में करती आ रही है. लेकिन टैंक में इस विस्फोट की वजह से डिफेंस एक्सपर्टों में अब चीनी हथियारों के बारे में गंभीर चिंता जाहिर की जा रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या संघर्ष के दौरान चीन के इन हथियारों पर वाकई भरोसा किया जा सकता है.