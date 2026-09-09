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बांग्लादेश में मिलिट्री ड्रिल के दौरान उड़े चीनी टैंक के परखचे, 2 सैनिकों की मौत; चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

Bangladesh military drill Chinese tank explosion news: बांग्लादेश में मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीनी टैंक के परखचे उड़ गए. इस घटना में 2 सैनिकों की मौत हो गई और एक अधिकारी घायल हो गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 09, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:29 PM IST
बांग्लादेश में मिलिट्री ड्रिल के दौरान उड़े चीनी टैंक के परखचे, 2 सैनिकों की मौत; चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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