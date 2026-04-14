Advertisement
trendingNow13178875
Hindi Newsदुनियाहोर्मुज में कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, मलता रह गया हाथ; आंखों के सामने से गुजर गए चीन के जहाज

होर्मुज में कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, मलता रह गया हाथ; आंखों के सामने से गुजर गए चीन के जहाज

Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भले ही अमेरिका नाकाबंदी का दावा कर रहा हो. लेकिन चीन के जहाज बिना किसी टेंशन के आराम से होर्मुज पार कर गए. ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि होर्मुज में यूएस की नेवी ने कैसी नाकाबंदी की है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज में कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, मलता रह गया हाथ; आंखों के सामने से गुजर गए चीन के जहाज

Iran News: भले ही अमेरिका होर्मुज में खूंटा गाड़कर बैठ गया हो और तमाम जहाजों को आने-जाने से रोकने का दावा कर रहा हो. लेकिन सोमवार को चीन के टैंकर होर्मुज से गुजरे. सोमवार सुबह से ट्रंप की नाकाबंदी शुरू हुई. अमेरिकी सेना ने कहा कि वह ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक कर जहाजों को ईरान को टोल देने से रोक रही है.

होर्मुज से गुजरा चीनी जहाज

शिप ट्रैकिंग डेटा केप्लर के मुताबिक, सोमवार की दोपहर को मीडियम रेंज का टैंकर रिच स्टैरी दूसरे अटेंप्ट में होर्मुज से गुजरा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शिप में 250,000 बैरल मिथेनॉल था. यह जहाज मलावी के झंडे के तहत चलता है, लेकिन इस अफ्रीकी देश ने कहा है कि उसके पास जहाजों के लिए कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नहीं है. रॉयटर्स के अनुसार, इस जहाज पर चीनी क्रू मौजूद है.

2023 में, अमेरिका ने ईरान के साथ लेन-देन के लिए इस टैंकर और इसके मालिक, शंघाई जुआनरुण शिपिंग कंपनी लिमिटेड पर बैन लगा दिए थे. यह साफ नहीं है कि इस जहाज ने जलमार्ग से अपनी हालिया यात्रा के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर रुककर कोई ठहराव किया था या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी तरफ से आया मुरलीकिशन!

अमेरिका की तरफ से बैन लगाए गए एक और चीनी टैंकर 'मुरलीकिशन' भी होर्मुज से विपरीत दिशा से गुजरा और अभी फारस की खाड़ी में मौजूद है. Kpler के अनुसार, यह दूसरा टैंकर मेडागास्कर के झंडे के तहत चल रहा है और 16 अप्रैल को ईंधन लोड करने के लिए इराक की ओर बढ़ रहा है.

ट्रंप की यह नाकेबंदी, पिछले वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद हुई है. यह बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही खत्म हो गई थी. राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट और बाकी मुद्दों पर अमेरिका की मांगें मानने से इनकार कर दिया. खबरों के मुताबिक, इसी हफ्ते बातचीत का दूसरा दौर आयोजित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं.

बेहद गुस्से में है अमेरिका

इस जंग की वजह से वैश्विक बाजार में ऊर्जा की दरें बढ़ गई हैं क्योंकि ईरान ने खाड़ी मुल्कों पर जमकर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी बंद कर दिया. अस्थायी सीजफायर के दौरान तेहरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात कही है. इसी को लेकर ट्रंप प्रशासन की त्योरियां चढ़ गई हैं.

अब अमेरिका ने इस क्षेत्र में नए सिरे से नाकाबंदी की है. ट्रंप ने नेवी को आदेश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज को खोजे और रोके, जिसने ईरान को कोई टोल अदा किया है.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran us warHormuz

Trending news

ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी