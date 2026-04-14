होर्मुज में कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, मलता रह गया हाथ; आंखों के सामने से गुजर गए चीन के जहाज

Iran News: भले ही अमेरिका होर्मुज में खूंटा गाड़कर बैठ गया हो और तमाम जहाजों को आने-जाने से रोकने का दावा कर रहा हो. लेकिन सोमवार को चीन के टैंकर होर्मुज से गुजरे. सोमवार सुबह से ट्रंप की नाकाबंदी शुरू हुई. अमेरिकी सेना ने कहा कि वह ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक कर जहाजों को ईरान को टोल देने से रोक रही है.

होर्मुज से गुजरा चीनी जहाज

शिप ट्रैकिंग डेटा केप्लर के मुताबिक, सोमवार की दोपहर को मीडियम रेंज का टैंकर रिच स्टैरी दूसरे अटेंप्ट में होर्मुज से गुजरा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस शिप में 250,000 बैरल मिथेनॉल था. यह जहाज मलावी के झंडे के तहत चलता है, लेकिन इस अफ्रीकी देश ने कहा है कि उसके पास जहाजों के लिए कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नहीं है. रॉयटर्स के अनुसार, इस जहाज पर चीनी क्रू मौजूद है.

2023 में, अमेरिका ने ईरान के साथ लेन-देन के लिए इस टैंकर और इसके मालिक, शंघाई जुआनरुण शिपिंग कंपनी लिमिटेड पर बैन लगा दिए थे. यह साफ नहीं है कि इस जहाज ने जलमार्ग से अपनी हालिया यात्रा के दौरान ईरानी बंदरगाहों पर रुककर कोई ठहराव किया था या नहीं.

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दूसरी तरफ से आया मुरलीकिशन!

अमेरिका की तरफ से बैन लगाए गए एक और चीनी टैंकर 'मुरलीकिशन' भी होर्मुज से विपरीत दिशा से गुजरा और अभी फारस की खाड़ी में मौजूद है. Kpler के अनुसार, यह दूसरा टैंकर मेडागास्कर के झंडे के तहत चल रहा है और 16 अप्रैल को ईंधन लोड करने के लिए इराक की ओर बढ़ रहा है.

ट्रंप की यह नाकेबंदी, पिछले वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद हुई है. यह बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही खत्म हो गई थी. राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट और बाकी मुद्दों पर अमेरिका की मांगें मानने से इनकार कर दिया. खबरों के मुताबिक, इसी हफ्ते बातचीत का दूसरा दौर आयोजित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं.

बेहद गुस्से में है अमेरिका

इस जंग की वजह से वैश्विक बाजार में ऊर्जा की दरें बढ़ गई हैं क्योंकि ईरान ने खाड़ी मुल्कों पर जमकर हमले किए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी बंद कर दिया. अस्थायी सीजफायर के दौरान तेहरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात कही है. इसी को लेकर ट्रंप प्रशासन की त्योरियां चढ़ गई हैं.

अब अमेरिका ने इस क्षेत्र में नए सिरे से नाकाबंदी की है. ट्रंप ने नेवी को आदेश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद हर उस जहाज को खोजे और रोके, जिसने ईरान को कोई टोल अदा किया है.'