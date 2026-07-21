दक्षिण चीन सागर में China की फिर 'गुंडागर्दी', फिलीपींस के सैनिक का सिर फोड़ा; फिर उल्टा मनीला पर मढ़ दिया दोष!

हालांकि, चीन की दबंगई के बावजूद फिलीपींस लगातार उसके आगे डटा हुआ है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में मनीला ने चीन के इस आक्रामक रवैये के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अमेरिका भी चीन की दबंगई के खिलाफ फिलीपींस के साथ है. दोनों देशों के बीच 1951 की 'पारस्परिक रक्षा संधि' लागू है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा. यही वजह है कि चीन के सैनिक फायरिंग करने के बजाय दूसरे तरीकों से फिलीपींस के सैनिकों को परेशान करते हैं. उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खुलेतौर पर फिलीपींस पर हमला करता है तो इससे बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है.