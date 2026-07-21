दक्षिण चीन सागर में China की फिर 'गुंडागर्दी', फिलीपींस के सैनिक का सिर फोड़ा; फिर उल्टा मनीला पर मढ़ दिया दोष!

China-Philippines confrontation in South China Sea: दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी एक बार फिर सामने आई है. चीनी कोस्टगार्ड के जवानों ने गहरे समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहे फिलीपीनी नेवी के जवानों पर डंडों और बैटन से हमला कर दिया. जिससे एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. अटैक के बाद चीन ने उल्टा आरोप फिलीपींस पर जड़ दिया और कहा कि फिलीपींस नेवी ने उसके इलाके में जबरन घुसने की कोशिश की, जिसका उसने जायज तरीके से विरोध किया. उसने अपनी ओर से कोई हमला होने से भी इनकार कर दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच यह ताजा टकराव दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैन्य ठिकाने BRP सिएरा माद्रे (BRP Sierra Madre) के पास हुआ. फिलीपींस नेवी के जवान छोटे जहाज पर सवार होकर अपने इलाके में नियमित पेट्रोलिंग पर थे.
फिलीपींस नेवी का आरोप है कि चीनी कोस्ट गार्ड (CCG) के जवान एक मोटरबोट से उनकी रबर बोट के करीब आए. उन्होंने न केवल उनकी जबरन घेराबंदी की बल्कि तस्वीरें भी लेने लगे. जब फिलीपींस के जवानों ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, तो चीनी कोस्ट गार्ड ने आक्रामक रुख अपनाते हुए फिलीपींस के एक नौसैनिक के सिर पर लकड़ी के डंडे (बैटन) से जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलीपींस ने बोट को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है.
वहीं चीन के कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि फिलीपींस के नौसैनिकों ने ही पहले नाव के चप्पू और लंबे डंडों से उसके अधिकारियों पर हमला किया था. चीन ने कहा कि उसने केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की और फिलीपींस तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है. दोनों के बीच इस भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चीनी कोस्टगार्ड की आक्रामकता साफ दिख रही है.
बताते चलें कि दोनों के बीच इस तरह का हिंसक टकराव पहली बार नहीं हुआ है. दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में 'सेकंड थॉमस शोल' (Second Thomas Shoal या अयंगिन शोल) पर अधिकार को लेकर विवाद है. अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, इस क्षेत्र पर फिलीपींस का दावा बनता है. लेकिन चीन का दावा है कि यह फिलीपींस का नहीं बल्कि उसका है. यह विवादित क्षेत्र लंबे समय से दोनों देशों के बीच टकराव का मुख्य केंद्र बना हुआ है. इसे लेकर पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों में हिंसक झड़पें हो चुकी हैं.
ऐसी ही एक झड़प जून 2024 में तब हुई थी, जब इसी सेकंड थॉमस शोल पर चीनी कोस्ट गार्ड के जवान चाकू, लाठियां और कुल्हाड़ी लेकर फिलीपींस के सैनिकों पर टूट पड़े थे. उस झड़प में फिलीपींस के एक सैनिक ने अपना अंगूठा (Finger) गंवा दिया था. इसके बाद दोनों देशों ने रसद पहुंचाने को लेकर एक अस्थायी समझौता किया था, जो अब टूटता नजर आ रहा है.
अगले साल यानी अगस्त 2025 में दोनों देशों के जहाजों के बीच हाई-स्पीड पीछा करने के दौरान टक्कर की घटना सामने आई थी, जिससे तनाव और बढ़ गया. अपनी ताकतवर नेवी और धनबल के जोर पर चीन लगातार फिलीपींस को परेशान करता रहा है. वह तेज दबाव वाली वॉटर कैनन की बौछारें करने और सैन्य-ग्रेड लेजर चमकाकर के रसद जहाजों का रास्ता रोकता रहा है.
हालांकि, चीन की दबंगई के बावजूद फिलीपींस लगातार उसके आगे डटा हुआ है. राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में मनीला ने चीन के इस आक्रामक रवैये के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अमेरिका भी चीन की दबंगई के खिलाफ फिलीपींस के साथ है. दोनों देशों के बीच 1951 की 'पारस्परिक रक्षा संधि' लागू है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा. यही वजह है कि चीन के सैनिक फायरिंग करने के बजाय दूसरे तरीकों से फिलीपींस के सैनिकों को परेशान करते हैं. उन्हें पता है कि अगर उन्होंने खुलेतौर पर फिलीपींस पर हमला करता है तो इससे बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है.
अमेरिका भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि अगर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैन्य बलों, जहाजों या विमानों पर कोई सशस्त्र हमला होता है, तो अमेरिका अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं के तहत युद्ध में उतर सकता है. यही वजह है कि चीन एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है. हालांकि, डंडों और चप्पुओं से होने वाली ये छोटी झड़पें कब सीधे सैन्य टकराव का रूप ले लें, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता.