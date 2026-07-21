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दक्षिण चीन सागर में China की फिर 'गुंडागर्दी', फिलीपींस के सैनिक का सिर फोड़ा; फिर उल्टा मनीला पर मढ़ दिया दोष!

China-Philippines news in Hindi: दक्षिण चीन सागर में चीन की फिर 'गुंडागर्दी' सामने आई है. कई नौकाओं पर सवार होकर आए चीनी सैनिकों ने पहले फिलीपींस के सैनिक का सिर फोड़ दिया. इसके बाद घटना का दोष उल्टा फिलीपींस के सैनिकों पर मढ़ दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:21 AM IST
दक्षिण चीन सागर में China की फिर 'गुंडागर्दी', फिलीपींस के सैनिक का सिर फोड़ा; फिर उल्टा मनीला पर मढ़ दिया दोष!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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