Chinmay Das Advocate: बांग्‍लादेश में हिंदुओं पर मनमाने केस लगाने के बाद अब उनका बचाव कर रहे वकीलों को खत्‍म करने की साजिश रची जा रही है. देशद्रोह के आरोप में बांग्‍लादेश जेल में बंद हिंदू संन्‍यासी चिन्‍मय प्रभु का केस लड़ रहे अधिवक्ता रामेन रॉय पर कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह हमला किया कि उन्‍हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया. इस्लामवादियों के एक समूह ने रॉय के घर में बुरी तरह तोड़फोड़ भी की.

जिंदगी-मौत से जूझ रहे वकील

ISKCON कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने बताया है कि इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रामेन रॉय ICU में हैं और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. प्रवक्‍ता ने रामेन रॉय की फोटो भी पोस्‍ट की है. आध्यात्मिक लीडर चिन्मय कृष्ण को 25 नवंबर को गिरफ्तार बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के आरोप में देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. इसके बाद से ही बांग्‍लादेश में भारी हिंसा भड़की हुई है और हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है.

Please pray for Advocate Ramen Roy. His only 'fault' was defending Chinmoy Krishna Prabhu in court.

Islamists ransacked his home and brutally attacked him, leaving him in the ICU, fighting for his life.#SaveBangladeshiHindus #FreeChinmoyKrishnaPrabhu pic.twitter.com/uudpC10bpN

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) December 2, 2024