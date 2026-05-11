सड़क बनी अखाड़ा, सींग से टकराए सींग, नेपाल में गैंडों की लड़ाई का धांसू वीडियो वायरल

Nepal Chitwan Rhinos Fight: नेपाल अपनी अनोखी संस्कृति और ऊंचे पर्वतों से घिरा है. बीते दिनों यहां के सौरहा में वन्यजीवों के बीच एक दुर्लभ घटना घटी, जब पब्लिक जगहों पर 2 गैंडे आपस में लड़ते दिखाई दिए. इन्हें देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. सोशल मीडिया पर भी यह नजारा तेजी से वायरल हो गया. दोनों विशालकाय जानवर चितवन नेशनल पार्क के किनारे खुले मैदान में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे थे.

आपस में भिड़े गैंडे

बता दें कि सौरहा जंगल सफारी और वन्यजीवों के दर्शन के लिए बेहद फेमस पर्यटन स्थल माना जाता है. घटनास्थल से मिले वीडियो में दोनों जानवर एक-दूसरे पर हमला करते, धक्का-मुक्की करते और एक-दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे. दूर से कुछ दर्शक इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे. इस घटना ने चितवन इलाके में वन्यजीवों और इंसानों के बीच गहरे संबंध को उजागर किया है, जहां गैंडे जैसे जंगली जानवर अक्सर लोगों के आसपास दिखाई देते हैं.

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर एक शख्स ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'मैं वन्यजीवों को देखने के लिए चितवन आया था. मुझे उम्मीद नहीं थी कि वन्यजीव मुझ पर हमला करेंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे. आज 2 सींग वाले गैंडे शहर में घुस आए और सड़क पर ही आपस में भिड़ गए. किसी को चोट नहीं आई. सब लोग अवाक रह गए.' घटना का वीडियो वायरल होते ही वन्यजीव अधिकारियों ने लोगों से जंगली जानवरों के आसपास भीड़ न लगाने और फोटो-वीडियो शूट न करने का आग्रह किया है.

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लोगों को दी चेतावनी

अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के टकराव के दौरान जानवरों को उकसाना या परेशान करना उनके लिए खतरा बढ़ा सकता है. उन्होंने पर्यटकों को पार्क सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक जगहों के पास जंगली जानवरों को देखते समय सतर्क रहने की सलाह दी. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानवरों के बीच इस तरह की लड़ाई नजदीक से देखना दुर्लभ है. उन्होंने कहा कि गैंडों के बीच इस तरह की लड़ाई उनके व्यवहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है.