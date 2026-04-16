Iran-US War: 'घायल हैं मोजतबा, समझदारी वाली डील नहीं की तो फिर मारेंगे बम...', हेगसेथ ने दे दी ईरान को चेतावनी

Iran-US War: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपनी अवाम के लिए कोई समझदारी भरी डील नहीं की तो उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी प्लांट्स पर बमों की बारिश की जाएगी.
Trending Photos
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को दोबारा ईरान को युद्ध की चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड और इकोनॉमिक प्रेशर तब तक जारी रहेगा, जब तक शिया मुल्क की हुकूमत अपनी 'अवाम के लिए कोई समझदारी भरा फैसला' नहीं ले लेती. उन्होंने कहा, अगर ईरान गलत फैसला लेता है तो ब्लॉकेड कायम रहेगा और उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी प्लांट्स पर बमबारी की जाएगी. वहीं हेगसेथ ने यह भी दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई घायल हैं.
'हमने कई जहाजों को वापस हटने पर किया मजबूर'
गुरुवार को तीसरा दिन है, जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेड किया हुआ है.अमेरिका का दावा है कि उसने कई जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है. अमेरिका सेना ने कहा कि उसका ईरानी पोर्ट्स पर आ रहे और जा रहे जहाजों पर पूरा कंट्रोल है. दरअसल, अमेरिकी सेना के इस ब्लॉकेड का मकसद ईरानी इकोनॉमी को समुद्री रास्तों से काटने का है. मिलिट्री कम्युनिकेशंस के मुताबिक, अमेरिकी सेना सीजफायर के इस वक्त को अपनी तैयारियां और मजबूत करने में लगा रही है. दोनों देशों के बीच तनाव बेहद मुश्किल वक्त पर और बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईरान भी चेतावनी दे चुका है कि ब्लॉकेड इस स्थिति को और ज्यादा बदतर कर सकता है.
हेगसेथ ने ईरानी सेना और इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को चेतावनी देते हुए कहा, 'हमें मालूम है कि कौन से मिलिट्री एसेट आपने इधर से उधर किए हैं और उनको कहां ले गए हैं.' पेंटागन चीफ ने कहा कि ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत नाजुक है. उन्होंने कहा कि एनर्जी इंडस्ट्री बर्बाद नहीं हुई है. लेकिन अमेरिका के ब्लॉकेड की वजह से एक्सपोर्ट कम हो गए हैं और तेहरान के ऑयल रिजर्व पर भी इसका असर पड़ा है.
यूएस रक्षा मंत्री ने कहा, इस दौरान, हम ब्लॉकेड जारी रखे हुए हैं. लेकिन अगर ईरान गलत फैसला लेता है तो ब्लॉकेड तो जारी रहेगा ही, साथ ही हम उनके एनर्जी और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बम बरसाएंगे. उन्होंने कहा, इस दौरान ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी लगातार ईरानी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाए हुए है. हेगसेथ ने आगे कहा, ' अमेरिकी सेना इस वक्त होर्मुज को कंट्रोल कर रही है और इस दौरान हमने अपनी नेवी की क्षमता का महज 10 प्रतिशत इस्तेमाल किया है.' उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ब्लॉकेड एक संयम भरा रास्ता है, जो जारी रहेगा. आपके पास ना तो नेवी है और ना ही डोमेन अवेयरनेस. आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते.