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'हाथ-पांव काट देंगे', 'ग्राउंड अटैक' पर ईरानी कमांडर की अमेरिका को सिहरा देने वाली धमकी, कहा- गलती की नहीं मिलेगी माफी

Iran Threat to US: अमेरिका की ओर से ईरान में ग्राउंड अटैक किए जाने की आशंका से तेहरान हाई अलर्ट पर है. ईरानी सेना के कमांडर ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर उतरे तो उनके हाथ-पांव काट दिए जाएंगे. कमांडर ने कहा कि ऐसी कोई भी गलती अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:58 PM IST
'हाथ-पांव काट देंगे', 'ग्राउंड अटैक' पर ईरानी कमांडर की अमेरिका को सिहरा देने वाली धमकी, कहा- गलती की नहीं मिलेगी माफी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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