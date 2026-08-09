'हाथ-पांव काट देंगे', 'ग्राउंड अटैक' पर ईरानी कमांडर की अमेरिका को सिहरा देने वाली धमकी, कहा- गलती की नहीं मिलेगी माफी

Iranian Army Commander Threat to US: यूएस और ईरान के बीच चल रहा तनाव लगातार गंभीर बना हुआ है. ईरान में ग्राउंड अटैक की आशंकाओं को देखते हुए तेहरान ने उसे कड़ी चेतावनी जारी की है. ईरानी सेना के आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखे तो उनके हाथ-पांव काट दिए जाएंगे. उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि किसी भी विदेशी ग्राउंड अटैक का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा.