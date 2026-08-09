'हाथ-पांव काट देंगे', 'ग्राउंड अटैक' पर ईरानी कमांडर की अमेरिका को सिहरा देने वाली धमकी, कहा- गलती की नहीं मिलेगी माफी

Iranian Army Commander Threat to US: यूएस और ईरान के बीच चल रहा तनाव लगातार गंभीर बना हुआ है. ईरान में ग्राउंड अटैक की आशंकाओं को देखते हुए तेहरान ने उसे कड़ी चेतावनी जारी की है. ईरानी सेना के आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहांशाही ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखे तो उनके हाथ-पांव काट दिए जाएंगे. उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि किसी भी विदेशी ग्राउंड अटैक का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा.
किसी भी संभावित घुसपैठ पर चेतावनी देते हुए जहांशाही ने कहा, 'अगर कोई भी अमेरिकी सैन्यकर्मी ईरान में कदम रखता है, तो हम उनके हाथ-पांव काटकर उन्हें रोक देंगे. हम दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देंगे.'
जहांशाही ने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है. दुश्मन की गतिविधियों और आने वाले खतरों की लगातार निगरानी की जा रही है. अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
धमकियों के बीच दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी जारी है. ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि अमेरिका के साथ कोई भी सीधी बातचीत नहीं चल रही है. जो कुछ भी चल रहा है, वह मध्यस्थों के जरिए हो रहा है.
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश नए सिरे से बातचीत के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेहरान तब तक सीधी बातचीत में नहीं लौटेगा. जब तक कि वाशिंगटन पिछले समझौते के अपने उल्लंघनों का समाधान नहीं निकाल लेता.
अराघची ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने किए का हर्जाना नहीं भरता, तब तक बातचीत फिर से शुरू होने की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि होर्मुज पर नया कानूनी तंत्र स्थापित करने के लिए ओमान के साथ बातचीत लगभग पूरा होने के करीब है. हालांकि, इस रणनीतिक जलमार्ग को खोलना अमेरिकी मुआवजे पर निर्भर करता है.
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम (TSS) अब तेहरान को स्वीकार्य नहीं है. ऐसे में एक नया तंत्र स्थापित करने की जरूरत होगी, जिसमें व्यापक तकनीकी और कानूनी जटिलताएं शामिल हैं.
उधर रॉयटर्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'होर्मुज को लेकर ओमान और ईरान के बीच प्रगति हुई है. ऐसे में हमें जल्द ही एक समझौते की उम्मीद है. एक बार बिना किसी बाधा के वाणिज्यिक नौवहन बहाल करने के लिए समझौते की घोषणा हुई तो फिर अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटा देगा.' (ANI)