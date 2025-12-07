Advertisement
ईसा मसीह का जन्मस्थान: बाइबिल से लेकर गाजा युद्ध तक, कैसा है बेथलहम शहर जहां तीन साल बाद मना जश्न

Christmas 2025: गाजा में युद्धविराम के बाद 2022 में बेथलहम में पहली बार सार्वजनिक रूस से क्रिसमस ट्री समारोह मनाया जाएगा. गाजा में चल रहे युद्ध के कारण बेथलहम की अर्थव्यवस्था और पर्यटन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:49 AM IST
ईसा मसीह का जन्मस्थान: बाइबिल से लेकर गाजा युद्ध तक, कैसा है बेथलहम शहर जहां तीन साल बाद मना जश्न

GAZA Ceasefire: लाल और सुनहरे रंग के खिलौनों से सजा एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री 2022 के बाद पहली बार वेस्ट बैंक के बेथलहम शहर में खड़ा किया गया है. इस फिलीस्तीनी शहर को ईसाई लोग ईसा मसीह का जन्मस्थान मानते हैं. यहां गाजा में युद्ध छिड़ने के कारण पिछले 2 सालों में सार्वजनिक रूप से क्रिसमस समारोह नहीं मनाया गया था. लेकिन गाजा में अनिश्चित युद्धविराम को दूसरा महीना शुरू होने पर शनिवार की रात शहर में समारोह हुआ. इसमें मैंगर स्क्वायर के किनारे खड़े 20 मीटर ऊंचे इस पेड़ को रोशनी से जगमग किया गया. 

युद्ध में कितना नुकसान हुआ?
इजराइल के गाजा पर हमले ने इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख फिलिस्तिनियों को प्रभावित किया. पिछले महीने मरने वालों की संख्या 70,000 से ज्यादा हो गई थी. यह युद्ध अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया जिसमें तकरीबन 1200 लोग मारे गए थे. भले ही गाजा बेथलहम से 60 किमी दूर है फिर भी इस युद्ध ने इजराइली कब्जे वाले पश्चिमी तट पर रहने वाले फिलिस्तिनियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है.

बेथलहम का ऐतिहासिक महत्व
इस शहर का पहला ऐतिहासिक उल्लेख लगभग 1400 ईसा पूर्व के आमर्ना पत्रों में मिलता है जहां इसे बित-लाहमी कहा गया है. बेथलहम ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है क्योंकि Bible के मुताबिक यह ईसा मसीह का जन्मस्थान है. यहीं कारण है कि इसे दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र माना जाता है. साथ ही यह यहूदियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे राजा डेविड का जन्मस्थान भी माना जाता है.

शहर की खास धार्मिक संरचनाएं
चर्च ऑफ नेटिविटी (Church of the Nativity), यह  गिरजाघर उसी गुपा के ऊपर बना है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था. यह दुनिया के सबसे प्राचीन ईसाई समुदायों में से एक है और UNESCO की विश्व धरोहर स्थल भी है. इस शहर बेथलहम ने कई शासकों और शक्तियों के हाथों इस जगह को बदलते देखा है. शुरुआती ईसाई काल में यहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोगों का प्रभुत्व था. 1099 ईस्वी में धर्म-योद्धाओं ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसकी किलेबंदी की और इस शहर ने कई बार अरब और मुस्लिम शासकों के अधीन भी काम किया. 

शहर की आधुनिक पहचान
बेथलहम शहर वर्तमान में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण (Palestinian National Authority) के शासन क्षेत्र की राजधानी है और वेस्ट बैंक के यहूदिया पर्वत के दक्षिणी भाग पर स्थित है. यह फिलिस्तनी संस्कृति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. 14वीं सदी में  फ्रांसिस्कन सन्यासियों द्वारा यहां मदर-ऑफ-पर्ल की नक्काशी की कला शुरू हुई थी जो आज भी इस शहर की एक परंपरा है. बेथलहम एक ऐसा शहर है जो धार्मिक आस्था, प्राचीन इतिहास और आधुनिक संघर्षों का एक जटिल संगम है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Bethlehem ChristmasGaza Ceasefire

