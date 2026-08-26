/US से उड़ने के बाद 2 दिन Riga में क्या कर रहा था C-17? CIA चीफ के रूस दौरे से दुनिया में खलबली

CIA Chief Russia Visit: CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के गुपचुप रूस का दौरा करने का मामला सामने आया है. दावा है कि यहां उन्होंने पुतिन के अफसरों से मुलाकात की. सीएनएन ने यह जानकारी दी है.
दरअसल, अमेरिकी सैन्य विमान C-17 Globemaster III 23 अगस्त को अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़कर लातविया की राजधानी रीगा पहुंचा और वहां करीब दो दिन रुका. 25 अगस्त को यही विमान अचानक मॉस्को के व्नुकोवो हवाई अड्डा पर उतरा. रीगा में दो दिन रुकने की वजह और विमान में कौन था, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.
इस बीच, दावा है कि रैटक्लिफ इसी विमान से मॉस्को पहुंचे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या C-17 की यह उड़ान महज सैन्य आवाजाही थी या अमेरिका-रूस के बीच किसी संवेदनशील मिशन या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत का संकेत है.
रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी यात्रा से पहले अमेरिका ने यूक्रेन से मॉस्को और उत्तरी रूस के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कुछ समय के लिए रोकने को कहा था. यह अनुरोध सोमवार से बुधवार तक के लिए था, और कीव को बताया गया था कि अमेरिका का एक सीनियर अधिकारी रूस की यात्रा करेगा. यह सीक्रेट विजिट ऐसे संवेदनशील समय पर हुई, जब वॉशिंगटन, मॉस्को और कीव को किसी समझौते के करीब लाने की कोशिश कर रहा है.
लातविया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने CNN को बताया कि फ्लाइट को इस इलाके में उड़ने की इजाजत मिल गई थी. प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान का बेहतर कॉर्डिनेशन किया गया था और एयर स्पेस के भीतर उड़ने के लिए उसके पास मंजूरी थी.'
रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की ओर से ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने के ठीक एक दिन बाद हो रही है. यह ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग-थलग करने के मकसद से शुरू किया गया एक नया अभियान है. यह रणनीति उन देशों और संस्थाओं को टारगेट करती है जो तेहरान के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, और रूस ईरान के प्रमुख रणनीतिक व्यापारिक साझेदारों में से एक है.
माना जा रहा है कि CIA चीफ मॉस्को का दौरा इसलिए भी कर रहे हैं, क्योंकि US इंटेलिजेंस के नए एनालिसिस से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले कुछ सालों में NATO के किसी सदस्य देश पर सीमित हमला करके NATO की एकता को परख सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि जिन स्थितियों पर सोचा जा रहा है, उनमें साइबर अटैक और सीक्रेट ऑपरेशन से लेकर छोटे स्तर पर सैन्य घुसपैठ तक शामिल हैं.
CIA ने हाल ही में यूएस और रूस के बीच कैदियों की अदला-बदली के कई मामलों में भूमिका निभाई है. रैटक्लिफ ने निजी रूप से US-रूस की दोहरी नागरिकता वाली केसेनिया कारेलिना की अप्रैल 2025 में रिहाई के लिए बातचीत की थी. यह एजेंसी 2024 में कैदियों की अदला-बदली में भी शामिल थी, जिसके तहत वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच और पूर्व US मरीन पॉल व्हेलन को वापस लाया गया था.