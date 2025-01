कोरोना पर खुलासा बाकी है? अमेरिका का यूटर्न, ट्रंप सरकार के आते ही CIA ने किया बड़ा दावा

America: अमेरिकी खुफ़िया एजेंसी सीआईए (CIA) ने कोविड महामारी को लेकर बड़ा दावा किया है. केंद्रीय एजेंसी ने कोरोना वायरस पर एक नया आकलन जारी करते हुए कहा कि वायरस के जानवरों की बजाय चीनी प्रयोगशाला से लीक होने की 'ज़्यादा संभावना' है. इसकी पुष्टि सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने की.

डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2020-2021 तक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में काम करने वाले रैटक्लिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोविड महामारी कैसे फैली इसे लेकर आकलन करना होगा.

The CIA has shifted its stance on COVID-19's origin, now believing it more likely leaked from a Chinese lab.

This follows John Ratcliffe's confirmation as CIA director, who prioritised assessing COVID's origins@jyotsnakumar13 tells you more#Covid19 pic.twitter.com/GGF5e9NmMr

— WION (@WIONews) January 26, 2025