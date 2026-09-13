9/11 से पहले भारत पर हमले की साजिश रच रहा था लादेन? CIA के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा; सामने आई सीक्रेट रिपोर्ट

America 9/11 Attack: अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 9/11 आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर 70 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं. इस खुलासे से पता चलता है कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल था, जिन पर अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन ने एक बार हमला करने का विचार किया था.
CIA की ओर से जारी 70 से ज्यादा प्रेजीडेंशियल ब्रीफ में 100 से ज्यादा पन्नों का कंटेंट शामिल है. इन्हें साल 2001 में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमलों की 25वीं वर्षगांठ पर जारी किए गए. डॉक्यूमेंट में बताया गया कि लादेन भारत पर भी आतंकी हमला करना चाहता था. हालांकि, इसमें किसी विशेष टारगेट, हमले की तारीख या सटीक ऑपरेशन प्लान का जिक्र नहीं किया गया.
डॉक्यूमेंट में कहा गया,' नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ईस्ट एशिया में स्थापित लादेन के इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चलता है कि वह यहां के अमेरिकी हितों वाले क्षेत्रों को भी निशाना बनाएगा.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लादेन और अफगानिस्तान में मौजूद अन्य आतंकवादी नेता अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में बच गए थे और उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी भी बरकरार है. आतंकवादी समूह ने कुछ कैंप में अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर दी थी और उन्हें दूसरे कैंप्स में ट्रांसफर किया जा रहा था.
डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में अल-कायदा के कैंप्स पर अमेरिकी मिसाइल हमलों से कुछ घंटे पहले लादेन अमेरिका-ब्रिटेन दोनों के खिलाफ और हमले करने की योजना बना रहा था. इसमें ये भी कहा गया कि अल-कायदा चीफ कम से कम 60 देशों में लोगों और एक सहयोगी समूहों के नेटवर्क को हमले करने के लिए बुला सकता है. CIA की ओर से जारी दस्तावेज से पता चलता है कि खुफिया एजेंसी ने साल 1998-2001 के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देश पर संभावित आतंकवादी हमले के बारे में कई बार चेतावनी दी थी.
CIA ने एक बयान में कहा कि इन दस्तावेजों के जारी होने से हमारे इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक से पहले और बाद के सालों से जुड़े अमेरिका के सबसे सेंसिटिव इंटेलिजेंस पब्लिकेशन पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है. 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को किडनैप किया. इनमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा गए, जिससे प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से ढह गईं. इनमें से तीसरा जेट पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा जेट पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जाता है कि चौथा जेट व्हाइट हाउस या कांग्रेस को निशाना बना रहा था.