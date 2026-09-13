9/11 से पहले भारत पर हमले की साजिश रच रहा था लादेन? CIA के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा; सामने आई सीक्रेट रिपोर्ट

CIA ने एक बयान में कहा कि इन दस्तावेजों के जारी होने से हमारे इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक से पहले और बाद के सालों से जुड़े अमेरिका के सबसे सेंसिटिव इंटेलिजेंस पब्लिकेशन पर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है. 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 विमानों को किडनैप किया. इनमें से 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा गए, जिससे प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से ढह गईं. इनमें से तीसरा जेट पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा जेट पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बताया जाता है कि चौथा जेट व्हाइट हाउस या कांग्रेस को निशाना बना रहा था.