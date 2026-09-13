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9/11 से पहले भारत पर हमले की साजिश रच रहा था लादेन? CIA के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा; सामने आई सीक्रेट रिपोर्ट

Laden Plan To Hit India: CIA की ओर से जारी दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन इस घातक आतंकी हमले से पहले भारत पर भी बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 13, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:15 AM IST
9/11 से पहले भारत पर हमले की साजिश रच रहा था लादेन? CIA के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा; सामने आई सीक्रेट रिपोर्ट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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