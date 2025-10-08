Advertisement
जो बाइडेन की ईमानदारी का भंडाफोड़! बाप जप रहा था यूक्रेन में ईमानदारी की माला, बेटा काली कमाई से छाप रहा था ₹88781550 हर साल

CIA files reveal Joe Biden suppress Ukraine complaints: अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर ऐसा खुलासा ‌हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी राजनीति में तूफान आ सकता है. यूक्रेनी जंग के बीच ये पुरानी फाइलें नई बहस छेड़ रही हैं. क्या ये बाइडेन की छवि को धक्का देगी? या ओबामा प्रशासन की साजिशें और उजागर होंगी? वॉशिंगटन में चर्चाएं तेज हैं हो गई हैं. ये खुलासा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकती है. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 08, 2025, 12:35 PM IST
CIA files reveal On Joe Biden: अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) ने हाल ही में डिक्लासिफाइड फाइलों के जरिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सनसनीखेज खुलासा किया है. इन दस्तावेजों में 2015 में बाइडेन के यूक्रेन दौरे से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. उस वक्त उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन ने भ्रष्टाचार को 'कैंसर' बताया था, लेकिन उनके बेटे हंटर बाइडेन की कथित भ्रष्ट कंपनी बुरिस्मा से जुड़ी खबरों को दबाने का आरोप है.न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडेन के सलाहकार ने इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी.आइए जानते हैं पूरा मामला.

यूक्रेन में बाइडेन का दोहरा चेहरा
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. उस रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2015 में जो बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया था. वहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा भाषण दिया और इसे 'कैंसर' करार दिया था. लेकिन यूक्रेनी अधिकारी उनके इस रवैये से हैरान और नाराज थे. वजह थी बाइडेन का पारिवारिक संबंध यूक्रेन की सबसे भ्रष्ट ऊर्जा कंपनी बुरिस्मा से होना. न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, "यूक्रेनी अधिकारियों ने अमेरिका पर 'दोहरे मापदंड' का आरोप लगाया, क्योंकि बाइडेन के बेटे हंटर उस वक्त बुरिस्मा के बोर्ड में थे."

रिपोर्ट दबाने की साजिश
सीआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि बाइडेन के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कॉलिन काहल ने यूक्रेनी अधिकारियों की नाराजगी वाली रिपोर्ट को दबाने का आदेश दिया. आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ (पीडीबी) में शामिल होती हैं, जो राष्ट्रपति को वैश्विक मुद्दों की जानकारी देती हैं. लेकिन 10 फरवरी, 2016 को एक ईमेल में 'पीडीएफ ब्रीफर' ने लिखा, "समझने के लिए धन्यवाद." माना जाता है कि यह ब्रीफर राष्ट्रीय खुफिया विभाग के उप निदेशक माइकल डेम्पसी थे, जो उस समय राष्ट्रपति बराक ओबामा को रोजाना खुफिया जानकारी देते थे.

हंटर बाइडेन और बुरिस्मा का कनेक्शन
जब बाइडेन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, उनके बेटे हंटर बुरिस्मा के बोर्ड में थे और हर साल करीब 10 लाख डॉलर कमा रहे थे. बुरिस्मा को यूक्रेन की सबसे भ्रष्ट कंपनियों में गिना जाता है. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, यूक्रेनी अधिकारियों ने निजी तौर पर कहा था कि अमेरिकी मीडिया बाइडेन परिवार और बुरिस्मा के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है, जो अमेरिकी सरकार के दोहरे रवैये को दर्शाता है.

सीआईए की फाइलों से खुलासा
यह सारी जानकारी हाल ही में सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ के आदेश पर पुरानी फाइलों की समीक्षा के दौरान सामने आई. न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा, "रिपोर्ट और ईमेल सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ द्वारा आदेशित 'ऐतिहासिक एजेंसी रिकॉर्ड और डेटाबेस की आंतरिक समीक्षा' के दौरान खोजे गए." यह खुलासा न सिर्फ अमेरिकी बल्कि वैश्विक राजनीति में हलचल मचा सकता है.. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

