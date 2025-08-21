Cindy Rodriguez Singh: FBI की टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड, इंडिया से अरेस्ट; 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, हत्यारी मां की खौफनाक कहानी
Cindy Rodriguez Singh: FBI की टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड, इंडिया से अरेस्ट; 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, हत्यारी मां की खौफनाक कहानी

Cindy Rodriguez Singh Arrested: अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने सिंडी रोड्रिग्ज सिंह नाम की महिला को भारत से गिरफ्तार किया है, जिस पर अपने छह साल के बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या का आरोप है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:29 AM IST
Cindy Rodriguez Singh: FBI की टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड, इंडिया से अरेस्ट; 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, हत्यारी मां की खौफनाक कहानी

Who is Cindy Rodriguez Singh: अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने बुधवार (20 अगस्त) को सिंडी रोड्रिग्ज सिंह नाम की महिला को गिरफ्तार किया, जो टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल थी. 40 वर्षीय महिला पर अपने छह साल के बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या का आरोप है और उसे भारत में गिरफ्तार किया गया है. एफबीआई अधिकारियों, न्याय विभाग और भारत में सहयोगियों की सराहना करते हुए काश पटेल ने कहा कि सिंडी रोड्रिग्ज सिंह पिछले 7 महीनों में गिरफ्तार की गई चौथी टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड भगोड़ी है. व्हाइट हाउस ने भी एफबीआई की सराहना की और कहा कि सिंडी की गिरफ्तारी अन्य अपराधियों के लिए एक चेतावनी है.

सिंडी रोड्रिग्ज सिंह पर क्या-क्या हैं आरोप?

काश पटेल ने ट्रंप प्रशासन की सराहना करते हुए कहा, 'यह पिछले 7 महीनों में गिरफ्तार किया गया चौथा टॉप 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ा है. सिंडी अपने छह साल के बेटे की हत्या के आरोपों में वॉन्टेड है. उस पर अभियोजन से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने और 10 साल से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या के आरोप लगाए जाएंगे. इसका श्रेय जबरदस्त फील्ड वर्क, कानून प्रवर्तन सहयोगियों, खुफिया एजेंसियों और एक ऐसे प्रशासन को जाता है जो अच्छे पुलिसकर्मियों को अपना काम करने देता है.' व्हाइट हाउस ने सिंडी की गिरफ्तारी के बारे में अपने पोस्ट में ट्रंप प्रशासन का आभार व्यक्त किया. यह उनके लिए गौरव की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने पदभार ग्रहण करने के दो महीने के भीतर ही तीन हाई-प्रोफाइल भगोड़ों को पकड़ लिया. सिंडी सिंह के अलावा अन्य लोग डोनाल्ड यूजीन फील्ड्स II, अर्नोल्डो जिमेनेज और फ्रांसिस्को जेवियर रोमन-बार्डेल्स थे.

सिंडी रोड्रिग्ज सिंह कौन है और वह FBI की जांच के घेरे में कैसे आई?

Wion की रिपोर्ट् मुताबिक, सिंडी रोड्रिग्ज सिंह (Cindy Rodriguez Singh) का जन्म साल 1985 में हुआ था और मूल रूप से टेक्सास के डलास की रहने वाली है. सिंडी रोड्रिग्ज सिंह पर अपने छह साल के बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या का आरोप है. बताया जाता है कि बच्चे को आखिरी बार अक्टूबर 2022 में देखा गया था, लेकिन मार्च 2023 तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इसके बाद टेक्सास के अधिकारियों को एम्बर अलर्ट जारी किया. मामला तब और बिगड़ गया, जब टेक्सास के परिवार और सुरक्षा सेवा विभाग ने एवरमैन पुलिस विभाग से नोएल की कल्याण जांच करने का अनुरोध किया, क्योंकि कई महीनों से उसके देखे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी. एफबीआई के अनुसार, उस जांच के दौरान सिंडी ने कथित तौर पर यह दावा करके जांचकर्ताओं को गुमराह किया कि लड़का अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ मेक्सिको में है और नवंबर 2022 से वहीं है.

सिंडी रोड्रिग्ज सिंह पर 2.17 करोड़ का इनाम

जांच शुरू होने के बाद सिंडी रोड्रिग्ज सिंह (Cindy Rodriguez Singh) को अपने पति अर्शदीप सिंह और अपने छह अन्य बच्चों के साथ भारत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार होते हुए देखा गया. गौरतलब है कि नोएल उनके साथ नहीं था. 31 अक्तूबर 2023 को टेक्सास के फोर्ट वर्थ के टारेंट काउंटी की जिला अदालत ने सिंडी सिंह पर उनके बेटे के लापता होने और संभावित मौत के सिलसिले में औपचारिक रूप से हत्या का आरोप लगाया. अगले महीने, नवंबर में अभियोजन से बचने के लिए सिंडी पर गैरकानूनी उड़ान भरने का आरोप लगाते हुए एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. एफबीआई ने सिंडी रोड्रिग्ज सिंह की गिरफ्तारी और सजा दिलाने वाली जानकारी के लिए $25,000 यानी करीब 21.75 लाख रुपये का इनाम रखा था. इस साल 1 जुलाई को यह इनाम बढ़ाकर $250,000 यानी करीब 2.17 करोड़ रुपये कर दिया गया.

