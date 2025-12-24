Sanliurfa The city of prophets where three religions align: सानलिउरफा, तुर्की का एक खास शहर है जो आस्था, इतिहास और संस्कृति का अनोखा मिश्रण है. यहां दुनिया के तीन बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम एक साथ जुड़ते हैं. CNN ट्रैवल की रिपोर्टर लिसा मोरो ने इस शहर की खूबसूरती और रहस्यों का बहुत खूबसूरती से अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है. आइए सरल शब्दों में जानते हैं इस शहर की कुछ कहानी जो बहुत अद्भुत है.

शहर का नाम और इतिहास

सानलिउरफा शहर तुर्की के दक्षिण-पूर्व में है, सीरिया की सीमा से सिर्फ 40 मील दूर है. पुराने समय में यह ऊपरी मेसोपोटामिया का हिस्सा था. कई सभ्यताओं ने यहां राज किया और अपनी निशानी छोड़ी है. अरामी कबीलों के ग्रुप ने इसे उरहाई कहा, जबकि सेल्यूसिड राजवंश (जिसने 312 से 64 BCE तक राज किया) ने एडेसा नाम इस्तेमाल किया. 7वीं सदी CE में अरबी जीत के बाद यह रोहा बन गया. 16वीं सदी में शहर पर कब्ज़ा करने वाले ओटोमन्स ने 1607 में इसका नाम बदलकर उरफा रख दिया.

1984 में सानलि शब्द इस शहर के साथ जोड़ा गया. 'सानलि' शब्द का मतलब त़ुर्की में (गौरवशाली) जोड़ा गया क्योंकि आजादी की लड़ाई में शहर ने फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ बहादुरी दिखाई थी. टूर गाइड मूरत तनरीतानिर कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद शहर पर कब्ज़ा कर लिया था.

सानलिउरफा को पैगंबरों का शहर क्यों कहा जाता है?

उरफा शहर को पैगंबरों का शहर कहा जाता है. यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में पूजनीय, यह इब्राहिम, अय्यूब, जेथ्रो और नूह जैसी हस्तियों से जुड़ा है. मुस्लिम तीर्थयात्री पुराने शहर में दरगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जो गुलाब की झाड़ियों से भरे घास के मखमली कालीनों के बीच बड़े पेड़ों की छाया में है.

जहां अल्लाह ने किया चमत्कार...हां अल्लाह ने किया चमत्कार...

इसके बीच में बालिक्लिगोल है यानी 'मछली की झील'. यहां दो तालाब हैं जिनमें सैकड़ों काले धब्बों वाली सुनहरी मछलियां तैरती रहती हैं. किवदंती है कि राजा नेमरुत ने पैगंबर इब्राहिम को मारने की कोशिश की थी. कहानी के अनुसार, अल्लाह ने बीच में आकर आग को पानी में और लकड़ियों को मछलियों में बदल दिया. कहा जाता है कि तराजू पर काले धब्बे आग की राख हैं. जबिक छोटा तालाब, ऐनजेलिहा का नाम नेम्रुत की बेटी जेलिहा के नाम पर रखा गया है, जो इब्राहिम की अनुयायी थी, और आग में कूदने के बाद मर गई थी.

'हमें यहां बहुत शांति मिलती है'

स्थानीय किसान मेहमत काया कहते हैं, "यहां आना हमेशा भावुक कर देता है. लोग प्रार्थना करते हैं, मछलियों को खिलाते हैं और शांति महसूस करते हैं". एक स्थानीय किसान मेहमत काया, जिनका परिवार पीढ़ियों से सानलिउरफ़ा में रहता है, कहते हैं, “बालिक्लिगोल जाना हमेशा इमोशनल होता है.” “यह सिर्फ़ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है यह पैगंबर इब्राहिम की कहानी से जुड़ी एक पवित्र जगह है. लोग प्रार्थना करने, पवित्र मछलियों को खाना खिलाने और शांत हवा महसूस करने आते हैं. यह हमें हमारी गहरी आध्यात्मिक जड़ों और उन कहानियों की याद दिलाता है जिन्हें हम सुनते हुए बड़े हुए हैं.”

इब्राहिम की गुफा, जहां संतानों के लिए की जाती है दुआ

इब्राहिम की भी गुफा भी यहीं पर हैं, जहां पर लोग संतान की कामना या बीमारी के इलाज के लिए आते हैं. महिलाएं अलग प्रवेश से जाती हैं और कुरान पढ़ती हैं. पवित्र झरने से पानी इकट्ठा करने की उम्मीद में आती हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें इलाज करने की ताकत होती है.

सानलिउरफा का क्या है इतिहास?

सानलिउरफा का इतिहास पवित्र ग्रंथों से भी पुराना है.शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित गोबेकलिटेपे दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात स्मारकीय संरचनाओं में से एक है.यह प्री-पॉटरी नियोलिथिक काल (लगभग 9600-8200 ईसा पूर्व) की साइट है, जहां बड़े-बड़े टी-आकार के पत्थर के खंभे हैं, जिन पर जंगली जानवरों की सुंदर नक्काशी की गई है। यहां कृषि या मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले ही धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण मिले हैं, जिसने मानव सभ्यता की समझ को पूरी तरह बदल दिया.माना जाता है कि यह जगह धार्मिक या अनुष्ठानिक केंद्र थी.

लगभग 11,500 वर्ष पुरानी मूर्ति

स्टोनहेंज इससे हजारों वर्ष बाद का है! गोबेकलिटेपे को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया.शहर के सानलिउरफा पुरातत्व और मोज़ेक संग्रहालय में 10,000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जिनमें असिरियन, बेबीलोनियन और हित्ती युग की वस्तुएं शामिल हैं.यहां दुनिया की सबसे पुरानी जीवन-आकार की मूर्ति उर्फा मैन (लगभग 11,500 वर्ष पुरानी) रखी है.संग्रहालय में सानलिउरफा का वॉक-थ्रू मॉडल भी है, जो मूल स्थल के आकार और आध्यात्मिक प्रभाव को अच्छी तरह दर्शाता है।

सानलिउरफा का बाजार और स्वादिष्ट खाना

शहर सिर्फ इतिहास नहीं, जीवंत जीवन भी है. कवर बाजार में कपड़े, मसाले, सूखे मेवे, तांबे के बर्तन बिकते हैं. गुमरुक हान में पुरुष चाय पीते, डोमिनो खेलते हैं. यहां अरब, कुर्द और तुर्की संस्कृति का मिश्रण है. उर्फा कबाब मशहूर है – मांस को चाकू से काटकर मसालों के साथ ग्रिल करते हैं. चिग कोफ्ते (कच्चा बुलगुर का मसालेदार व्यंजन) और शिल्लिक टाट्लिसी मीठा बहुत पसंद किया जाता है. मेहमत काया कहते हैं, "चिग कोफ्ते सिर्फ खाना नहीं, दोस्तों के साथ बांटने की रस्म है."

सानलिउरफा की संस्कृति और परंपराएं

यहां मेहमाननवाजी बहुत है. सिरा गेसेसी में लोग इकट्ठा होकर खाना, कविता और संगीत का मजा लेते हैं. पहले सिर्फ पुरुषों की थी, अब सभी आते हैं. उलु जामी मस्जिद 12वीं सदी की है. टूर गाइड कहते हैं, "यह जीता-जागता संग्रहालय है. एक पल बाजार में, दूसरे पल इतिहास बदलने वाली जगह पर."