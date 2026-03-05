मिडिल ईस्ट देशों के लिए CBSE का अहम फैसला, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान

CBSE Board Exams 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एक जरूरी फैसला लिया है. बोर्ड ने बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने और शेड्यूल करने का फैसला लिया है. इन देशों में चल रहे सुरक्षा और मौजूदा हालातों को देखते हुए बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टालने का फैसला लिया है.

10वीं की परीक्षाएं रद्द

CBSE ने साफ किया है कि इजारयल-ईरान में चल रहे विवाद से प्रभावित देशों में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षाएं अब आयोजित नहीं की जाएंगी. बोर्ड के अनुसार 7 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 के बीच होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. इससे पहले 2, 5 और 6 मार्च को जो परीक्षाएं पोसपोंड की गई थीं, उन्हें भी अब पूरी तर रद्द माना जाएगा. वहीं इन छात्रों के रिजल्ट किस आधार पर घोषित किए जाएंगे, इसकी जानकारी अब तक सीबीएसई ने नहीं दी है, हालांकि जल्द ही इसको लेकर भी जानकारी आ आएगी.

12वीं की परीक्षाएं टलीं

वहीं, 12वीं के छात्रों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है. उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें आगे के लिए बढ़ाया गया है. 7 मार्च 2026 (शनिवार) को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई हैं. वहीं इसकी नई तारीखों की घोषणा अब तक नहीं की गई है. 9 मार्च 2026 और उसके बाद होने वाली परीक्षाओं पर फैसला 7 मार्च को होने वाली रिव्यू मीटिंग के बाद लिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों को निर्देश

इसके साथ-साथ बोर्ड ने सभी प्रभावित छात्रों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. वहीं उन्होंने 12वीं के छात्रों को अपने स्कूल के संपर्क में रहने और CBSE की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने को कहा है.