बिना असेंबली मेंबर्स को बताए ईरान में खामेनेई के बेटे मोजतबा को कैसे बना दिया सुप्रीम लीडर? सीनियर मौलवी ने खोल दी सारी पोल!

Rebellion over Mojtaba Khamenei as Supreme Leader: ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है. दावा है कि कुछ असेंबली सदस्यों को बैठक की जानकारी तक नहीं थी. नए नेता के ऐलान के बाद ईरानी सेना ने ‘अलियान वली अल्लाह’ नाम से मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है. समझते हैं पूरी बात.

ईरान में सत्ता का बड़ा बदलाव, मोजतबा खामेनेई को मिली कमान

ईरान की राजनीति में जंग के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है. हालांकि इस फैसले को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस अहम बैठक की जानकारी सभी सदस्यों को नहीं दी गई थी.

कुछ सदस्यों को नहीं मिली बैठक की सूचना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला मोहसेन हैदरी ने सरकारी टीवी से बातचीत में बताया कि रविवार को कोम शहर में असेम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई थी. यह वही संस्था है जो ईरान में सुप्रीम लीडर को चुनने की संवैधानिक जिम्मेदारी रखती है. इस परिषद में कुल 88 सदस्य होते हैं और ऐसे फैसले के लिए कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होती है. हैदरी के मुताबिक, बैठक में आवश्यक संख्या में सदस्य मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बैठक के बारे में बताया ही नहीं गया था. उन्होंने कहा, “कुछ सदस्य कोम शहर में होने के बावजूद बैठक में नहीं आ सके क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी.”

मोजतबा खामेनेई को मिले लगभग 85% वोट

रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में मौजूद सदस्यों ने वोटिंग के जरिए नए सुप्रीम लीडर का चुनाव किया. अयातुल्ला मोहसेन हैदरी ने बताया कि मौजूद सदस्यों में से करीब 85 प्रतिशत ने मोजतबा खामेनेई के पक्ष में मतदान किया. अगर इन आंकड़ों को सही माना जाए तो बैठक में लगभग 59 सदस्य मौजूद थे और उनमें से करीब 50 से ज्यादा ने मोजतबा के समर्थन में वोट दिया. हालांकि इससे पहले कुछ सदस्यों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि अगर सुप्रीम लीडर का पद पिता से बेटे को मिलता है तो इससे ईरान में वंशवादी शासन की छवि मजबूत हो सकती है.

नए नेता के ऐलान के बाद शुरू हुआ सैन्य ऑपरेशन

इसी बीच ईरान ने सैन्य मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की कि नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद मिसाइल और ड्रोन हमलों का एक नया अभियान शुरू किया गया है. इस ऑपरेशन को 'अलियान वली अल्लाह' नाम दिया गया है. इस अभियान के तहत ईरान ने कई शक्तिशाली मिसाइलें लॉन्च कीं, जिनमें खोर्रमशहर, फत्ताह और खैबर जैसी मिसाइलें शामिल हैं. इसके साथ ही ड्रोन भी तैनात किए गए हैं.

सेना ने नए सुप्रीम लीडर के प्रति जताई वफादारी

ईरान की सशस्त्र सेनाओं और खतम-अल-अंबिया मुख्यालय ने एक संयुक्त बयान जारी कर नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के प्रति अपनी निष्ठा जताई है. बयान में कहा गया है कि सेना और उसके कमांडर देश की सुरक्षा और इस्लामिक क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे. साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर किसी दुश्मन देश ने ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाया तो सेना पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ जवाब देगी.