दुनियाभर के मौलवियों का ढाका में डेरा, पाकिस्तान का 'डीजल' बोला- PAK में खून बहाया बांग्लादेश में दरिया बहा देंगे!

Maulana Diesel Bangladesh: शेख हसीना (Sheikh Hasina) के तख्तापलट से लेकर अबतक अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की दिलचस्पी बांग्लादेश में चुनाव कराने से ज्यादा उसे पाकिस्तान से भी बड़ा हार्डकोर कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाने में दिख रही है. यूनुस राज में ढाका में पाकिस्तान के कट्टरपंथियों समेत भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाले दुश्मनों का रेड कार्पेट वेलकम होत है. खुद यूनुस की नाक के नीचे भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं. मानो पाक फौज से लेकर खुफिया एजेंसी ISI के लोग बांग्लादेश को पहले की तरह उसे अपना हिस्सा (पूर्वी पाकिस्तान) मानकर निजी जागीर समझ रहे हैं.

दुनियाभर के मौलवियों ने डाला ढाका में डेरा

अभी दुनियाभर के मौलवी बांग्लादेश में एक सम्मेलन के लिए पहुंचे थे. सभी ने ईशनिंदा कानून को बांग्लादेश समेत हर जगह लागू करने की मांग की. कट्टरपंथियों की मॉर्डन लेबोरेट्री बन चुके बांग्लादेश के सोहरावर्दी गार्डन में जो भीड़ जुटी उसमें तीन दर्जन यानी करीब 36 मौलाना तो अकेले पाकिस्तान से पहुंचे थे. अपनी फायरब्रांड तकरीरों से उन्होंने लोगों की दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया.

पाकिस्तान में खून बहाया यहां जरूरत पड़ी तो...

ढाका के मौलवी सम्मेलन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना डीजल ने आग उगलते हुए कहा, 'कुछ लोग काफिर हैं. नबी की इज्जत के लिए पाकिस्तान में खून बहाया है, जरूरत पड़ी तो यहां भी चुप नहीं बैठेंगे.'

इन सभी मौलानाओं ने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा कड़ा ईशनिंदा कानून लागू करने की मांग की है जिसमें सजा ए मौत का प्रावधान है.

कौन हैं मौलाना डीजल?

पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर कट्टरपंथी नेता मौलाना डीजल का असली नाम मौलाना फजलुर रहमान है. मौलाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख हैं. उनके पिता खैबर पख्तूनख्वा के सीएम रह चुके हैं. केपी प्रांत में मौलाना फजलुर रहमान का असर ज्यादा है. वो पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता रह चुके हैं. वह पाकिस्तानी संसद की कई कमेटियों के सदस्य रह चुके हैं और तालिबान के लिए खुलकर बैटिंग करते हैं. इस्लामाबाद के 'तख्ते-ताउस' पर कोई भी बैठा हो, पठान इमरान खान हों या 'छोटा' शरीफ वो मौलाना डीजल को इग्नोर नहीं कर सकता.