ईरान से कैसे जंग लड़ेगा अमेरिका? हमला करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट जाम; घंटों तक लाइन में लग रहे नाविक, गुस्से में की सेना छोड़ने की बात

Hindi Newsदुनियाईरान से कैसे जंग लड़ेगा अमेरिका? हमला करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर में टॉयलेट जाम; घंटों तक लाइन में लग रहे नाविक, गुस्से में की सेना छोड़ने की बात

Clogged Toiltes In American Warship: भले ही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ईरान पर हमला करने की बात कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि युद्ध के लिए तैनात उनके युद्धपोत में नाविकों के लिए ढंग के शौचालयों की भी व्यवस्था नहीं है, जिसका असर संभावित रूप से होने वाली जंग पर भी पड़ सकता है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 24, 2026, 06:30 PM IST
America-Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को हमले की धमकी देने के बाद से सेंट्रल एशिया में जंग का माहौल गहराता जा रहा है, हालांकि इस बीच अमेरिकी नेवी का सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसे युद्ध का सामना कर रहा है, जो किसी बड़े ड्रामा से कम नहीं है. बता दें कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले 'USS गेराल्ड आर फोर्ड' युद्धपोत पर तैनात 4,500 से ज्यादा सेलर्स के लिए टॉयलेट जाम और सीवेज सिस्टम में खराबी जैसी समस्या बनी हुई है. इस वॉरशिप को आठवें महीने से भी आगे और तैनात करने पर वहां मौजूद सेलर्स की मानसिक परेशानी भी अधिक बढ़ गई है. 

युद्धपोत में खराब शौचालय

USS गेराल्ड आर फोर्ड जून 2025 से समुद्र में तैनात है. जनवरी 2026 में इसने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर किए गए हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया था. अब ईरान के साथ तनाव के बीच इस वॉरशिप को सेंट्रल एशिया में तैनात किया गया है, जिससे इसमें तैनात सेलर्स की अवधि 6 महीने से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है. ऐसे में यहां की स्थिति और भी बदतर हो गई है क्योंकि 13.3 अरब डॉलर वाले दुनिया के सबसे महंगे युद्धपोत में शौचालय जाम हो गए हैं और सीवेज व्यवस्था भी ठप हो गई है. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट के मुताबितक युद्धपोत में मौजूद 650 शौचालयों में से अधिकतर खराब हैं. इसका कारण नियमित रखरखाव की कमी है, क्योंकि वॉरशिप लगातार यात्रा कर रहा है.  

ये भी पढ़ें- 'अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले आदमी हैं...,' जंग की आहट के बीच ईरान में गूंजा ट्रंप का ये संदेश, नागरिकों के मोबाइल फोन में बजा अलर्ट  

19 घंटे काम कर रहे टेक्नीशियन 

वॉरशिप में हालात इतने खराब हैं कि टॉयलेट्स की कमी के चलते रोजाना 45 मिनट तक लंबी लाइनें लग जाती हैं. वहीं सेलर्स और प्लंबिंग समेत मरम्मत करने वाले टेक्नीशियनों के बीच भी लगातार झड़प देखने को मिल रही है. तकनीशियनों को गंदगी साफ करने के लिए दिन में 19 घंटे काम करना पड़ रहा है. पिछले साल भी मार्च 2025 में युद्धपोत पर 4 दिनों में 205 शौचालय खराब हो गए थे. इस समस्या का मुख्य कारण यह है कि अल्ट्रा एडवांस सुविधाओं से लैस होने के बावजूद वॉरशिप एक सेंसिटिव वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम पर निर्भर है यानी एक वाल्व के खराब होने से पूरे डिपार्टमेंट के सभी शौचालय ठप पड़ सकते हैं.   

ये भी पढ़ें- ईरान पर जल्द बम बरसा सकता है अमेरिका? ट्रंप ने किया मिलिट्री स्ट्राइक का इशारा; कहा- अगले 10 दिनों में...  

ड्यूटी से थके सेलर्स 

बता दें कि जेराल्ड फोर्ड पर तैनात कई सेलर्स 20 साल की उम्र के आसपास वाले पुरुष और महिलाएं हैं. इनमें से कई थकान महसूस करने लगे हैं और परिवारों से दूर रहने के चलते इसका असर उनपर और गहरा पड़ रहा है. वॉरशिप में रहने की समय सीमा बढ़ने के चलते क्रू मेंबर्स के कई सदस्य जन्मदिन, शादी, अंतिम संस्कार या बच्चे के जन्म जैसे अवसरों से वंचित रह गए हैं. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' के मुताबिक इसके चलते कई नाविकों में गुस्सा है और वे मौजूदा मिशन के बाद सेना छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. 

