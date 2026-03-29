'रविवार को शाम 8 बजते ही पर्दे कर लें बंद', ईरान जंग के बीच UK में लोगों को क्यों दी जा रही ये सलाह?

Sunday evening curtains closed advisory in UK: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले एक महीने से चल रही खूनी जंग के बीच ब्रिटेन में लोगों को एक अजीब सलाह जारी की जा रही है. लोगों से कहा जा रहा है कि प्रत्येक रविवार को रात बजते ही अपने घर की खिड़कियों-दरवाजों पर लगे सभी पर्दे बंद करने शुरू कर दें. आखिर इस एडवाइजरी के पीछे की वजह क्या है. क्या इस सलाह का ईरान जंग से कोई संबंध है या यूके कुछ ऐसा रहस्यमयी करने जा रहा है, जिसके लिए लोगों को रात 8 बजे के बाद अपने घरों के पर्दे लगा देने के लिए कहा जा रहा है.

ब्रिटेन में ऐसी सलाह क्यों दी जा रही?

यूके डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार की इस एडवाइजरी के पीछे ईरान जंग का कनेक्शन नहीं, बल्कि ऊर्जा बिल बचाना और मुफ्त गर्मी का फायदा उठाने की मंशा छिपी है. असल में यूके में मार्च का आखिरी दिन ब्रिटिश समर टाइम (BST) की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें सुबहें थोड़ी अंधेरी और शामें लंबी होती हैं. गर्मियों के मौसम में लोगों का मूड खुशनुमा रहता है.

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक अप्रैल से लोगों को अपनी सर्दियों की आदत छोड़कर गर्मियों वाली आदतें अपना लेनी चाहिएं. सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिसके चलते लोग शाम 5-6 बजे पर्दे बंद कर लाइट और हीटर जलाना शुरू कर देते हैं. वहीं गर्मियों में शाम 7-8 बजे तक उजाला बिखरा रहता है. ऐसे में अगर लोग हफ्ते में एक दिन यानी रविवार को रात 8 बजे के बाद पर्दे बंद कर लाइट जलाएंगे तो इससे देश को बिजली की भारी बचत होगी.

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बिना हीटर के अपने आप गर्म हो जाएगा घर

विशेषज्ञ कहते हैं कि वसंत की धूप लोगों के घर को प्राकृतिक रूप से गर्म कर सकती है. अगर लोग पर्दे देर तक खुला रखें, तो सूरज की किरणें दक्षिण और पश्चिम मुखी कमरों में दीवारों और फर्नीचर को गर्म कर देगी. जिससे उन्हें जल्दी से हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर रात में ठंड लगे तो कुछ समय के लिए हीटर चला सकते हैं लेकिन पूरी रात के लिए यह ठीक नहीं है.

पोल डिजाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैम फिसेक कहते हैं, 'लोग वसंत को भी जनवरी जैसा समझकर गलती करते हैं. उन्हें मौसम के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए. अब गर्मियों में उन्हें अपने घर के पर्दे 7-8 बजे तक खुले रखने चाहिए, ताकि धूप अंदर तक आकर उनके घर को गर्म कर दे. इसके साथ ही उन्हें अपने पर्दे और पोल पर भी ध्यान देना चाहिए.'

खिड़की से कितना बड़ा होना चाहिए पोल?

वे सलाह देते हैं कि पोल को खिड़की से करीब 25% ज्यादा चौड़ा होना चाहिए, जिससे दिन में पर्दे पूरी तरह साइड में हो जाएं और रोशनी अंदर आए.जो पोल लगाए जाएं, वे दीवार के बहुत करीब हो. पर्दे और दीवार के बीच सिर्फ 2 सेमी का गैप होना चाहिए.

फ्रेंच स्टाइल के पोल या पोर्टियर रॉड्स ड्राफ्ट रोकने में बेहतरीन हैं. दरवाजों पर भी पर्दे लगाए जाने चाहिएं. कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक कर्टेन ट्रैक्स लगवाएं, जो सूर्योदय पर खुलें और सूर्यास्त पर खुद बंद हो जाएं. ऐसा करने से गर्मियों के इस सीजन में लोगों का बिजली बिल पूरी तरह कंट्रोल में रह सकता है.