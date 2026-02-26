गिफ्ट लेंगे, पहले इधर आओ ओ... जापान में इस बच्चे ने जो किया, चकित रह गए सीएम योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जापान में हैं. कुछ घंटे पहले वह फलों के लिए मशहूर यामानाशी शहर जा रहे थे. रास्ते में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात हुई. कुछ बच्चे भी साथ थे. एक महिला हिंदी में सीएम से बात कर रही थी. अपनी दीक्षा के बारे में बताते हुए श्वेत वस्त्र पहनी महिला ने कुछ गिफ्ट आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूं, तभी सीएम की नजर एक बच्चे पर पड़ी. योगी बोले- हां गिफ्ट लेंगे पहले इधर आओ... ओ... वह एक बच्चे को बुला रहे थे. आगे महिला के प्रणाम करने का इशारा मिलते ही बच्चे ने जो किया, सभी चकित रह गए. सीएम ने बच्चे को दुलारा और आशीर्वाद दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद लोग कह रहे हैं कि जापान में रहने वाले बच्चों में भारतीय संस्कार बड़ी बात है. दरअसल, बच्चा पहले आगे आने में संकोच कर रहा था. महिला ने उसे नमस्ते करने के लिए कहा तो बच्चे ने योगी को प्रणाम किया. सीएम ने गिफ्ट दिया तो बच्चे ने पैरों में साष्टांग प्रणाम किया. शायद सीएम योगी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा. वह बच्चे के साष्टांग प्रणाम पर चकित होते हुए बोले- अरे रे रे रे...

#WATCH | Japan | On the way to Yamanashi, UP CM Yogi Adityanath met people and children of Indian origin living in Japan and talked to them. The children touched CM Yogi's feet and recited shlokas. Later, the CM gifted chocolates to the children. pic.twitter.com/XR9WVCr0Gx — ANI (@ANI) February 26, 2026

बच्चा कुछ सेकेंड साष्टांग की मुद्रा में ही रहा. सभी लोग उसे बड़े प्यार से देखते रहे. सीएम के साथ चल रहे मंत्री, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी भी मुस्कुरा दिए. सीएम ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद दिया.

बच्चे का श्लोक पाठ, योगी ने भी दोहराया

महिला ने बताया कि बच्चे को श्लोक भी आता है तो सीएम ने बच्चे को कहा कि सुनाओ-सुनाओ. बच्चे ने हाथ जोड़कर सीएम को श्लोक सुनाया. सीएम ने बच्चों को चॉकलेट दिए. बच्चे ने श्लोक पढ़ा- कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्. सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि. सीएम ने आखिर में बच्चे के साथ श्लोक दोहराया. सभी ने तालियां बजाईं. सीएम योगी काफी खुश दिखे. सीएम ने श्लोक भी दोहराया.

सीएम ने कई बच्चों को आगे बुलाया. सभी ने योगी को सिर झुकाकर प्रणाम किया. उन्होंने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाया. चलते समय सीएम योगी ही नहीं, अधिकारियों ने भी बच्चे को दुलार किया.