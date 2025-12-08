कौन सी है दुनिया की सबसे ठंडी जगह? जहां मुमकिन नहीं है जिंदगी!

Coldest Place on Earth: हमारे धरती पर कई हैरान कर देने वाली जगहे हैं. उन में एक ऐसी जगह भी है, जहां जीवन का कोई भी निशान दूर-दूर तक नहीं मिलता. यहां न कोई पौधा है, न कोई जानवर और न ही इंसान. ये जगह ईस्ट अंटार्कटिक पठार है, जहां का टेंपरेचर इतना कम चला जाता है कि साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं. इस खबर में हम आपको इस जगह के बारे में डीटेल में बताएंगे.

सबसे कम टेंपरेचर वाली जगह

ईस्ट अंटार्कटिक पठार, धरती की सबसे जमा देने वाली जगह है. यह पर स्थित ऊंची पहाड़ी रिज ए (Ridge A), डोम आर्गस और डोम फूजी के बीच पड़ती है. यहीं पर सैटेलाइट सेंसर ने धरती पर दर्ज किया गया सबसे ठंडा सतही टेंपरेचर रिकॉर्ड किया था. सर्दियों में यहां तक टेंपरेचर -93.2°C तक पहुंच जाता है. साफ और बिल्कुल ड्राई रातों में -98°C तक भी गिर सकता है. लेकिन इस टेंपरेचर को आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसे सैटेलाइट से मापा गया है. आधिकारिक तौर पर 1983 में सबसे कम तापमान वोस्तोक स्टेशन पर -89.2°C रिकॉर्ड किया गया था, जो अंटार्कटिका ही है.

क्यों होती है इतनी ज्यादा ठंड?

यहां इतनी ज्यादा ठंड होने की कई वजहें हो सकती हैं. इस इलाके की ऊंचाई लगभग 3900 से 4093 मीटर है. ऊंचाई पर हवा पलती और सूखी हो जाती है, जो गर्मी को रोक नहीं पाती. ऐसे में यहां पर मौजूद गर्मी तेजी से अंतरिक्ष में निकल जाती है. वहीं सर्दियों में यहां लंबे समय तक आसमान बिल्कुल साफ रहता है, बादल नहीं होते. ऐसे में सतह की गर्मी वापस धरती पर नहीं लौटती, जिससे यहां की हवा लगभग स्थिर रहती है. इसके कारण ठंडी हवा गड्ढों में फंस जाते हैं और ज्यादा ठंड पैदा करने लगते हैं. यह जगह पूरी तरह से बर्फीली है. लेकिन यह दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है.

क्यों नहीं बस पाती जिंदगी?

ईस्ट अंटार्कटिक पठार किसी भी जीव के लिए रहने लायक जगह नहीं है. यहां लगातार महीनों तक अंधेरा रहता है, टेंपरेचर -80°C से नीचे जाता है, बहुत ही ज्यादा ड्राई हवा है, पतला वातावरण है. इस सभी के कारण यह रहने लायक नहीं रह जाता है.

