Colombian Plane Crash: आग का गोला बना कोलंबिया वायुसेना का प्लेन, क्रैश के बाद फैलीं लपटें, 110 जवान थे सवार

Plane Crash: कोलंबिया एयरफोर्स का एक विमान सोमवार को क्रैश हो गया. इस विमान में 110 लोग सवार थे. यह डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन का सी-130 हरक्यूलिस विमान था, जो बड़े अभियानों में सैनिकों को लाने और ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई, जब विमान कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू की सीमा पर स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था और सशस्त्र बलों के सैनिकों को ले जा रहा था. विमान के क्रैश होने के कारण और हताहतों की संख्या का अब तक पता नहीं चल पाया है. अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं दी है.

हताहतों की संख्या का नहीं लग पाया पता

मिस्टर सांचेज ने X पोस्ट में कहा, 'गहरे दुख के साथ, मैं यह जानकारी दे रहा हूं कि हमारी कोलंबियाई एयरोस्पेस फोर्स का एक हरक्यूलिस विमान, प्यूर्टो लेगुइजामो (पुटुमायो) से उड़ान भरते समय एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया. उस समय वह हमारी पब्लिक फोर्स के सैनिकों को ले जा रहा था. सेना की टुकड़ियां घटनास्थल पर पहले ही पहुंच चुकी हैं. हालांकि, पीड़ितों की संख्या और दुर्घटना के कारणों का अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया है.'

BREAKING: A Colombian Air Force Hercules transport aircraft has crashed in Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, shortly after takeoff, with around 100 military personnel reportedly aboard as two full pelotons were being transported. Rescue and emergency operations are… pic.twitter.com/Xu4jzxSBll Add Zee News as a Preferred Source — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 23, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए सभी प्रोटोकॉल शुरू कर दिए गए हैं, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है. मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताता हूं और उनके दुख का सम्मान करते हुए, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जब तक आधिकारिक जानकारी उपलब्ध न हो, तब तक अटकलें लगाने से बचें. यह देश के लिए बहुत दर्दनाक घटना है.'

1960 में मिले थे सी-130 विमान

हरक्यूलिस C-130 विमान पहली बार 1950 के दशक में लॉन्च किए गए थे और कोलंबिया ने 1960 के दशक के आखिर में इसके पहले मॉडल हासिल किए थे. हाल ही में, उसने अपने कुछ पुराने C-130 विमानों को नए मॉडलों से आधुनिक बनाया है. ये नए मॉडल अमेरिका से एक कानून के तहत भेजे गए थे, जो इस्तेमाल किए जा चुके या अतिरिक्त सैन्य उपकरणों के ट्रांसफर की इजाजत देता है. दुर्घटना में शामिल विमान के बारे में ज्यादा जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई है.

फरवरी के आखिर में, बोलिवियाई वायु सेना का एक और हरक्यूलिस C-130 विमान, एल ऑल्टो के घनी आबादी वाले शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. यह विमान एक रिहायशी इलाके से टकराने से बाल-बाल बचा था.

इस दुर्घटना में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए. विमान में मौजूद नकदी शहर भर में बिखर गई, जिसके कारण स्थानीय निवासियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुईं.