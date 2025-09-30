Advertisement
ट्रंप के सामने कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने बांध लिया सिर पर कफन? दोनों देशों में भयंकर तनाव, विदेश मंत्री ने छोड़ा अमेरिकी वीजा

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने न्यूयॉर्क में गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अमेरिकी सैनिकों से ट्रंप के आदेश न मानने की अपील की. जिसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया. जवाब में विदेश मंत्री रोजा विलाविसेंशियो ने अपना वीजा खुद त्यागा. कोलंबिया ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया. जिसके बाद तनाव बढ़ गया.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 30, 2025, 07:06 AM IST
न्यूयॉर्क की सड़कों पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने ऐसा बवंडर मचाया कि अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव आसमान छूने लगा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क गए पेट्रो ने गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया. फिलिस्तीनी स्कार्फ पहन, मेगाफोन थामे उन्होंने कहा, “अमेरिकी सैनिकों, ट्रंप के आदेश मत मानो. इंसानियत के खिलाफ बंदूक न उठाओ.” उन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा को मुक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सेना बनाने की बात भी कही.

 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Colombia

