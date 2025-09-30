ट्रंप के सामने कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने बांध लिया सिर पर कफन? दोनों देशों में भयंकर तनाव, विदेश मंत्री ने छोड़ा अमेरिकी वीजा

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने न्यूयॉर्क में गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अमेरिकी सैनिकों से ट्रंप के आदेश न मानने की अपील की. जिसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया. जवाब में विदेश मंत्री रोजा विलाविसेंशियो ने अपना वीजा खुद त्यागा. कोलंबिया ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया. जिसके बाद तनाव बढ़ गया.
न्यूयॉर्क की सड़कों पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने ऐसा बवंडर मचाया कि अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव आसमान छूने लगा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क गए पेट्रो ने गाजा युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया. फिलिस्तीनी स्कार्फ पहन, मेगाफोन थामे उन्होंने कहा, “अमेरिकी सैनिकों, ट्रंप के आदेश मत मानो. इंसानियत के खिलाफ बंदूक न उठाओ.” उन्होंने वेस्ट बैंक और गाजा को मुक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सेना बनाने की बात भी कही.
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
En Nueva York, El Presidente @PetroGustavo, junto al músico británico, @rogerwaters, acompañaron la manifestación en apoyo a Palestina.
Allí, el mandatario anunció que presentará ante la ONU una resolución que busca la creación de un “Ejército de la salvación del mundo”,… pic.twitter.com/qBzEVEP0xT
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) September 26, 2025