/कोलंबिया में कुदरत का कहर! 7.4 की तबाही से कांपी धरती, 111 लोगों की मौत, मलबे में जिंदगी की तलाश

Colombia earthquake: कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी. इस हादसे में कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं. भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा.
भूकंप का केंद्र चोको इलाके के सैन जोसे डेल पालमार के पास था. यह जगह राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप जमीन से करीब 107 किलोमीटर नीचे आया. इसके झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है.
सबसे ज्यादा नुकसान कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में हुआ है. पेरेरा में 18, मनिजालेस में 2 और वाले डेल काउका इलाके में 27 लोगों की मौत हुई है. मृतकों में कम से कम तीन बच्चे भी शामिल हैं. कई इमारतें ढह गई हैं और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है.
मनिजालेस में एक ऐतिहासिक चर्च के टावर का हिस्सा भी ढह गया. वहीं पेरेरा एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. कई शहरों के एयरपोर्ट पर उड़ानें भी रोक दी गईं.
Strong earthquake tremors were felt in #Pereira, Colombia, as the ground shook and residents were left frightened. #Temblor pic.twitter.com/Q5pS11KtI4
— Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 10, 2026
स्थानीय मीडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में परेरा, कैली और क्विबडो शहरों में घरों और छोटी इमारतों को गिरते हुए दिखाया गया. बोगोटा से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद शहर मनिजालेस में, नियो-गोथिक कैथेड्रल का एक टावर गिरकर मुख्य हॉल (नेव) पर आ गिरा.
कोलंबिया की जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक यह पिछले 10 साल में देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप है. इसके बाद 2.8 और 4.8 तीव्रता के झटके भी महसूस किए गए. अधिकारियों ने लोगों को आफ्टरशॉक के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.
कोलंबिया में छोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप काफी दुर्लभ हैं. इससे पहले 1999 में आर्मेनिया के पास 6.2 तीव्रता के भूकंप में 1,100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.
Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG
— Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026
यह भूकंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रीएला के लिए पहली बड़ी चुनौती भी बन गया है. उन्होंने राहत और बचाव अभियान की कमान संभालते हुए लोगों से कहा कि सरकार उनके साथ है. अमेरिका समेत कई देशों ने कोलंबिया को मदद की पेशकश की है.
जलजले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि भूकंप कितना खतरनाक था. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इमारत भूकंप के झटकों के बाद दो हिस्सों में बंट गई. इसके अलावा अलग-अलग वीडियो में लोगों को सड़कों पर भागते-दौड़ते हुए भी देखा जा सकता है.
BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9
— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026
कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने X पर एक पोस्ट में कहा कि वह खुद राहत और बचाव कार्यों की देखरेख करेंगे और सैन होजे डेल पाल्मार में एक इमरजेंसी सेंटर बनाएंगे.
यह भूकंप वेनेजुएला में जून के आखिर में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार दो भूकंपों के बाद आया है. उन भूकंपों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं और 5000 से ज्यादा लोग मारे गए. वेनेजुएला में 24 जून उत्तर-मध्य हिस्से में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो लगातार भूकंप आए थे. इसका सबसे ज्यादा असर La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo और Yaracuy जैसे इलाकों में देखने को मिला. भूकंप से इमारतों और जरूरी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली, पानी, परिवहन और टेलीकॉम सेवाएं भी प्रभावित हुईं. बाद की रिपोर्टों में 2,500 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई थीं.