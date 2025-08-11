कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौत, 3 महीने पहले रैली के दौरान सिर में लगी थीं 2 गोलियां

Colombia News: कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे टर्बे का देहांत हो गया है. मिगुएल को 7 जून को बोगोटा में एक राजनीतिक रैली में कई बार गोली मारी गई थी. उनके देहांत की जानकारी उन्हीं के परिवार ने दी है. टर्बे की पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा,'मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं आपके बिना जीना सीख सकूं. शांति से आराम करो, मैं हमारे बच्चों का ख्याल रखूंगी.'

सिर में लगी थी दो गोलियां

मिगुएल उरीबे टर्बे डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के मेंबर थे और संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार थे. उनको उस दिन गोली मारी गई जब वे एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 10 जून तक उन पर इलाज का कोई खास असर नहीं दिख रहा था. इस घटना ने पूरे कोलंबिया को झकझोर दिया और देश में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ा दी.

अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान

उरीबे की मौत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबयो ने भी संवेदना जाहिर की है. मार्को ने लिखा,'कोलंबियाई सीनेटर मिगुएल उरीबे टर्बे की दुखद मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. संयुक्त राज्य अमेरिका उनके परिवार और कोलंबियाई जनता के साथ खड़ा है और दोषियों के खिलाफ न्याय की मांग में भी.'

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने इस गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 वर्षीय एक लड़का भी शामिल है जिसे हमलावर के रूप में पहचाना गया है लेकिन अब तक हमले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया गया है.

कौन थे मिगुएल उरीबे टर्बे?

उरीबे एक रानजीतिक परिवार से संबंध रखते थे. उनके नाना 1978 से लेकर 1982 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे, जिनका नाम जूलियो सेसर तुरबे था. इसके अलावा उनके दादा रोड्रिगो उरेबी एचेवारिया लिबरल पार्टी के प्रमुख थे और 1986 के राष्ट्रपति चुनाव में विरजीलियो बारको की जीत में सहायक रहे.

25 साल की उम्र में बने काउंसिलर

उरीबे भी सिर्फ 25 साल की उम्र में वे बोगोटा के सिटी काउंसिलर बन गए. 2022 के संसदीय चुनाव में उन्होंने सीनेट का चुनाव जीता और डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी की तरफ से सीनेट उम्मीदवारों की लिस्ट का नेतृत्व किया. उनका चुनावी नारा था 'कोलंबिया फर्स्ट.'