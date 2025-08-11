कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौत, 3 महीने पहले रैली के दौरान सिर में लगी थीं 2 गोलियां
Advertisement
trendingNow12876191
Hindi Newsदुनिया

कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौत, 3 महीने पहले रैली के दौरान सिर में लगी थीं 2 गोलियां

Colombia News: 7 जून को कोलंबिया में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे टर्बे पर फायरिंग हुई थी. अब उनकी मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि उन्हें 3 गोलियां लगी थी, जिनमें से 2 उनके सिर में लगी थीं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौत, 3 महीने पहले रैली के दौरान सिर में लगी थीं 2 गोलियां

Colombia News: कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरीबे टर्बे का देहांत हो गया है. मिगुएल को 7 जून को बोगोटा में एक राजनीतिक रैली में कई बार गोली मारी गई थी. उनके देहांत की जानकारी उन्हीं के परिवार ने दी है. टर्बे की पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा,'मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं आपके बिना जीना सीख सकूं. शांति से आराम करो, मैं हमारे बच्चों का ख्याल रखूंगी.' 

सिर में लगी थी दो गोलियां

मिगुएल उरीबे टर्बे डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के मेंबर थे और संभावित राष्ट्रपति उम्मीदवार थे. उनको उस दिन गोली मारी गई जब वे एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 10 जून तक उन पर इलाज का कोई खास असर नहीं दिख रहा था. इस घटना ने पूरे कोलंबिया को झकझोर दिया और देश में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ा दी.

अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान

उरीबे की मौत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबयो ने भी संवेदना जाहिर की है. मार्को ने लिखा,'कोलंबियाई सीनेटर मिगुएल उरीबे टर्बे की दुखद मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. संयुक्त राज्य अमेरिका उनके परिवार और कोलंबियाई जनता के साथ खड़ा है और दोषियों के खिलाफ न्याय की मांग में भी.'

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने इस गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 14 वर्षीय एक लड़का भी शामिल है जिसे हमलावर के रूप में पहचाना गया है लेकिन अब तक हमले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया गया है.

कौन थे मिगुएल उरीबे टर्बे?

उरीबे एक रानजीतिक परिवार से संबंध रखते थे. उनके नाना 1978 से लेकर 1982 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे, जिनका नाम जूलियो सेसर तुरबे था. इसके अलावा उनके दादा रोड्रिगो उरेबी एचेवारिया लिबरल पार्टी के प्रमुख थे और 1986 के राष्ट्रपति चुनाव में विरजीलियो बारको की जीत में सहायक रहे.

25 साल की उम्र में बने काउंसिलर

उरीबे भी सिर्फ 25 साल की उम्र में वे बोगोटा के सिटी काउंसिलर बन गए. 2022 के संसदीय चुनाव में उन्होंने सीनेट का चुनाव जीता और डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी की तरफ से सीनेट उम्मीदवारों की लिस्ट का नेतृत्व किया. उनका चुनावी नारा था 'कोलंबिया फर्स्ट.'

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Colombia

Trending news

इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
;