अजित पवार की खबर के बीच एक और विमान हादसा, प्लेन क्रैश में गई 15 लोगों की जान

Colombian Plane Crash Near Venezuela: कोलंबिया से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. बुधवार को लापता हुआ एक छोटा कमर्शियल विमान अब मिल गया है. लंबे समय के सर्च ऑपरेशन के बाद भी खबर अच्छी नहीं है. लोकल मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला की सीमा के पास इस विमान का मलबा मिला है. ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें सवार सभी 15 लोगों की जान चली गई है. हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर आखिरी मुहर लगना बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source