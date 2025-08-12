Miguel Uribe Turbay: चुनावी रैली के दौरान सिर में मारी गई गोली... जिंदगी की जंग हारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, 39 साल का सफर फिल्मी है

Miguel Uribe Turbay Death: कोलंबिया के उभरते सियासी सितारे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे तुर्बे ने सोमवार को अस्पताल में आखिरी सांस ली. जून में एक सियासी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके सिर में दो गोलियां लगी थीं. 39 साल के उरिबे तब से बोगोटा के अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे. उनकी पत्नी मारिया क्लाउडिया ताराजोना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे जीवन के प्यार, शांति से रहो. मैं हमारे बच्चों का ख्याल रखूंगी.

कौन थे मिगुएल उरिबे?

मिगुएल उरिबे की जिंदगी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं थी. सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने बोगोटा में काउंसिलर के तौर पर सियासत की शुरुआत की. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले उरिबे 2022 में पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे की कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के सबसे ज्यादा वोट पाने वाले नेता बने. वे कोलंबिया के मौजूदा सरकार के कटु आलोचक थे और 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे.

हैरान करने वाला हमला, सिर पर मारी गई गोली

7 जून को बोगोटा के एक मजदूर वर्ग के इलाके में रैली के दौरान उरिबे पर गोलीबारी हुई. तीन गोलियां, जिनमें दो सिर में लगीं जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. इस हमले में एक किशोर संदिग्ध को मौके पर पकड़ा गया, लेकिन हमले का मास्टरमाइंड और मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ. इस घटना ने 1990 के दशक की याद ताजा कर दी, जब ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया में हिंसा का तांडव मचाया था.

मां की त्रासदी, बेटे की हिम्मत

उरिबे की जिंदगी में त्रासदी नई नहीं थी. उनकी मां मशहूर पत्रकार डायना तुर्बे, जो 1990 में ड्रग तस्करों द्वारा अगवा किए जाने के बाद पुलिस के बचाव ऑपरेशन में मारी गई थीं. उस वक्त उरिबे सिर्फ 5 साल के थे. पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “अगर मेरी मां ने अपने सिद्धांतों के लिए जान दी, तो मैं सियासत में ऐसा क्यों न करूं?” उनकी यह बात उनकी हिम्मत और देश के लिए जुनून को दिखाती है.

देश में शोक की लहर

उरिबे की मौत ने पूरे कोलंबिया को झकझोर दिया. पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे ने कहा, “बुराई ने हमारी उम्मीद को मार दिया. मिगुएल की लड़ाई कोलंबिया के रास्ते को रोशन करे.” राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी शोक जताया और जांच को गहरा करने की बात कही. हमले के बाद हजारों लोग सफेद कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे, हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी दुख जताया और न्याय की मांग की.

प्रेरणा बन गई उनकी जिंदगी

एक्सटर्नैडो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेवियर गारे के मुताबिक, उरिबे दक्षिणपंथी सियासत का प्रतीक बन चुके थे. उनकी मौत का असर कोलंबिया की सियासत पर क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन उनकी हिम्मत और देश के लिए जुनून हमेशा प्रेरणा देगा.