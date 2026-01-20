कौन है वॉर-लॉर्ड सल्वाटोर मानकुसो? आदिवासियों के खून से बना वो नाम, जिससे थर्राता रहा कोलंबिया, जिसके एक इशारे पर उजड़ जाते थे पूरे गांव

Colombian court sentenced Salvatore Mancuso to 40 years: कोलंबिया की अदालत ने कुख्यात अर्धसैनिक नेता सल्वाटोर मानकुसो को आदिवासी समुदायों के खिलाफ 117 गंभीर अपराधों का दोषी मानते हुए 40 साल की सजा सुनाई है. मैनकूसो पहले अमेरिका में ड्रग तस्करी के मामले में जेल काट चुका है. अब अपने देश लौटते ही उस पर कानून का शिकंजा कस गया है.

कौन है सल्वाटोर मानकुसो?

सल्वाटोर मानकुसो कोई आम नाम नहीं है. कोलंबिया में यह नाम डर, खौफ और खून से जुड़ा रहा है. 61 वर्षीय मानकुसो कभी AUC (यूनाइटेड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ऑफ कोलंबिया) नाम के अर्धसैनिक संगठन का बड़ा कमांडर था. उसके एक इशारे पर पूरे-पूरे गांव खाली करा दिए जाते थे और जो विरोध करता, उसकी जान चली जाती थी.

अर्धसैनिक संगठन AUC का बड़ा चेहरा

1990 के दशक के आखिर में मैनकूसो AUC (United Self-Defense Forces of Colombia) का राज चलता था. यह संगठन ज़मीन मालिकों को वामपंथी विद्रोहियों, खासकर FARC, से बचाने के नाम पर बना था. लेकिन हकीकत में इस संगठन पर सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के आरोप लगे.

कोलंबिया का खूनखराबा और अधूरा सुकून

एक ट्रुथ कमीशन रिपोर्ट के अनुसार, 1985 से 2018 के बीच कोलंबिया के गृहयुद्ध में 4.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए. AUC ने कुछ इलाकों से विद्रोहियों को खदेड़ा जरूर, लेकिन उसकी जगह नई दक्षिणपंथी मिलिशिया आ गईं, जिनमें आज का गल्फ क्लान सबसे खतरनाक माना जाता है.

आदिवासियों पर ढाए गए जुल्म

कोर्ट के मुताबिक, साल 2002 से 2006 के बीच मानकुसो के अधीन काम करने वाले लड़ाकों ने ला गुआजीरा प्रांत में आदिवासी समुदायों पर कहर बरपाया. हत्या, जबरन गायब करना और लोगों को उनके घरों से बेदखल करना—ये सब उसी दौर की कहानी है. अदालत ने उसे 117 अपराधों का जिम्मेदार ठहराया है.

40 साल की सजा, लेकिन एक शर्त

कोलंबिया की विशेष शांति अदालत ने मानकुसो को 40 साल की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह पीड़ितों के हक में सच बताने और मुआवजे की प्रक्रिया में सहयोग करता है, तो उसकी सजा घटकर 8 साल तक भी हो सकती है.

अमेरिका में ड्रग तस्करी की सजा

मानकुसो को 2008 में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था, जहां उसने ड्रग तस्करी के मामलों में लंबी सजा काटी. फरवरी 2024 में उसे अमेरिका से रिहा कर कोलंबिया भेजा गया. इटली भेजे जाने की उसकी मांग खारिज कर दी गई थी, हालांकि उसके पास इतालवी नागरिकता भी है.

‘शांति दूत’ बनने पर भी विवाद

कोलंबिया लौटने के बाद राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने उसे “पीस फेसीलिटेटर” यानी शांति वार्ताकार की भूमिका दी थी. इस फैसले पर देश में काफी विवाद हुआ. कई लोगों का कहना है कि जिस शख्स के हाथ खून से रंगे हों, उसे शांति की बात करने का हक नहीं.