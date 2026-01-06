'हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, हद में रहो ट्रंप', अमेरिकी दंबगई के सामने इस राष्ट्रपति ने जंग की भरी हुंकार, कहा- ‘जगुआर को खुला छोड़ दूंगा’

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग अब बेहद तीखी हो गई है. ट्रंप ने पेट्रो को धमकी दी तो राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है. ये वही पेट्रो हैं जो कभी M-19 गुरिल्ला समूह के लड़ाके थे और हथियार छोड़कर लैटिन अमेरिका के सबसे सफल वामपंथी नेताओं में से एक बने हैं. उन्होंने साफ कहा कि देश की संप्रभुता पर खतरा आया तो वे फिर से हथियार उठाने को तैयार हैं. आइए समझते हैं पूरी बात.

न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की नजरें इस वक्त कोलंबिया और अमेरिका के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर टिकी हैं. कोलंबिया के लेफ्टिस्ट राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे डाली है. ट्रंप की धमकी के जवाब में पेट्रो ने कहा कि वे जरूरत पड़ी तो फिर हथियार उठा लेंगे और 'लोकप्रिय जगुआर' को आजाद कर देंगे. यानी जनता का गुस्सा भड़का देंगे.

ट्रंप की धमकी और आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को "बीमार देश" करार देते हुए राष्ट्रपति पेट्रो को "बीमार व्यक्ति" कहा. ट्रंप ने बिना सबूत के पेट्रो पर कोकीन उत्पादन और अमेरिका में तस्करी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पेट्रो "कोकीन फैक्टरियां चलाते हैं" और "अपना ख्याल रखें". जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कोलंबिया में भी वेनेजुएला जैसी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "यह अच्छा लगता है." ट्रंप ने पेट्रो को चेतावनी दी कि वे ज्यादा दिन ऐसा नहीं कर पाएंगे. ये आरोप ट्रंप लंबे समय से वेनेजुएला के मदुरो पर लगाते आए हैं.

पेट्रो का कड़ा जवाब

पूर्व गुरिल्ला लड़ाकू गुस्तावो पेट्रो ने X पर लंबे पोस्ट में ट्रंप की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "मैंने 1989 के शांति समझौते के बाद कसम खाई थी कि फिर हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो दोबारा हथियार उठा लूंगा." पेट्रो ने ट्रंप से कहा, "मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद करें." उन्होंने कोलंबियाई लोगों से सड़कों पर उतरकर संप्रभुता की रक्षा करने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो "लोकप्रिय जगुआर" (जनता की ताकत) को छोड़ देंगे, यानी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होंगे. पेट्रो ने यह भी कहा कि अगर बिना सटीक जानकारी के बमबारी हुई तो निर्दोष बच्चे और किसान मारे जाएंगे.

पेट्रो ने अपनी नीतियों का बचाव किया

पेट्रो ने अपनी ड्रग विरोधी नीतियों का जोरदार बचाव किया. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कोकीन जब्त की है, कोका की खेती के विस्तार पर रोक लगाई है और लगभग 30,000 हेक्टेयर में स्वैच्छिक वैकल्पिक फसल कार्यक्रम शुरू किया है. सुरक्षा अभियानों में मानवाधिकारों का पालन करते हुए बड़े ड्रग तस्करी केंद्रों को निशाना बनाया गया है. पेट्रो ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भी आलोचना की, जिन्होंने कोलंबिया के संवैधानिक ढांचे को गलत तरीके से पेश किया. पेट्रो ने याद दिलाया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति कानूनन सैन्य और पुलिस के सर्वोच्च कमांडर हैं.

विवाद की जड़: वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई

यह पूरा विवाद 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी से शुरू हुआ. अमेरिका ने मदुरो पर नार्को-टेररिज्म के आरोप लगाए और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया. ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ सहयोगी देशों की सूची से हटा दिया और पेट्रो व उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिए. पेट्रो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कट्टर विरोधी हैं और उन्होंने इसे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला करार दिया. ट्रंप प्रशासन कोलंबिया के दक्षिणपंथी विपक्ष का समर्थन कर रहा है, जो इस साल चुनाव जीतना चाहता है.

आगे क्या?

यह जुबानी जंग लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल के खिलाफ बड़ा संदेश दे रही है. कई देशों ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है, जबकि कुछ दक्षिणपंथी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की धमकियां क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती हैं, लेकिन कोलंबिया में सैन्य कार्रवाई की संभावना कम है. पेट्रो की लोकप्रियता इन धमकियों से बढ़ भी सकती है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हो रही है.