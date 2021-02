अमेरिका: आसमान में आग की लपटों में घिरा प्लेन, रिहायशी इलाकों में गिरे इंजन के टुकड़े

कोलोराडो: अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक विमान के इंजन में आग लग गई. जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लेकिन इस बीच उसका एक इंजन पूरी तरह से जल गया और उसके टुकड़े रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई. एक समय लोगों को लगा था कि अचानक कहीं बारिश तो नहीं शुरू हो गई, लेकिन जब इंजन के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे, तो लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे.

यूनाईटेड फ्लाइट नंबर 328 के साथ हादसा

ये विमान कोलोराडो के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था, जिसके इंजन में आग लग गई. हालांकि प्लेन के पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए महज 20 मिनट के भीतर ही इमरजेंसी लैंडिंग करा ली. इस प्लेन में क्रू मेंबर समेत 241 लोग सवार थे. इस हादसे के समय प्लेन में सफर कर रहे एक यात्री ने इंजन के जलने का वीडियो बना लिया. आप भी देखें

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it's hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q — Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 21, 2021

होनोलुलु जा रहा था प्लेन

यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन डेनवर से होनोलुलु जा रहा था. लेकिन आग लगने की वजह से इंजन के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिरने लगे. फेडरल एविएशन एडिमिस्ट्रेशन ने एक बयान जारी कर कहा कि एफएए के संज्ञान में मलबा गिरने की जानकारी आई है. हमने भी लोगों से अपील की है कि जहां भी इस तरह का मलबा दिखे, प्रशासन को सूचित किया जाए. इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है.

Some of the debris landed in Commons Park and in the Northmoor and Red Leaf neighborhoods. Our patrol officers are working to locate all of the debris. If you have debris in your yard or near your home please call dispatch at 303.438.6405 to report asap. — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

.@NTSB is sending a team to take over the investigation. Once again please don’t touch or move any debris and report to dispatch at 303.438.6400 ASAP. pic.twitter.com/zBl0s4jIFA — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

कुछ घरों के सामने भी गिरा बलबा

ब्रूमफील्ड के स्थानीय लोगों ने भी विमान के मलबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

