आसमान में चमकती हुई दिखी अजीबोगरीब चीज, देखकर डर गए लोग!

सेन जुआन: यदि आपको आसमान में आग के गोले (Fireball) जैसा कुछ दिखाई दे तो चौंकना लाजमी है. कुछ ऐसा ही प्यूर्टो रिको (Puerto Rico) में हुआ जब 22 अक्टूबर को लोगों की नजरें आसमान पर ही थम गईं. लोगों ने देखा कि तेज रोशनी वाली आग के गोले नुमा कोई चीज आसमान में एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रही है.

अधिकारियों को दी सूचना

इस अद्भुत नजारे को देखने के बाद लोग कुछ हद तक घबरा गए. उन्होंने अधिकारियों को फोन करके इसकी सूचना दी. हालांकि, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने कैरेबियन द्वीप के ऊपर नजर आई इस खगोलीय घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

Colorful fireball from last night. The tail seems to be pointing in the direction of Taurus so it could be a Taurid meteor. 4K version at https://t.co/qY2JvyqMgl and https://t.co/dgdkUeJExN @adamonzon @DeborahTiempo @weatherchannel @amsmeteors @SkyandTelescope @pgbrown pic.twitter.com/HMSJyoQd9E

— Frankie Lucena (@frankie57pr) October 21, 2020