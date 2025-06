VIDEO: कोलंबिया में भाषण दे रहे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला, सिर पर मारी गोली, हालत गंभीर

Columbian Senator Shot: कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सीनेटर मुगुएल उरीबे पर एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हुआ. उनके सिर पर गोली मार दी गई. सीनेटर का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्हें गंभीर चोंटें आईं हैं. हमले को लेकर बोगोटा के मेयर कार्लोस गैलन ने जानकारी दी कि संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है.

सरकार ने की हमले की निंदा

सीनेटर मुगुएल उरीबे पर हमले को लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर पोस्ट किया,' मुझे नहीं पता कि आपके दर्द को कैसे कम किया जाए. यह एक खोई हुई मां और एक घायल मातृभूमि का दर्द है.' वहीं कोलंबियाई सरकार की ओर से उरीबे पर हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया गया है.

JUST IN: Colombian presidential candidate Miguel Uribe shot in Bogota during a political rally.

According to local reports, Uribe was hit with a bullet and was rushed to the hospital.

“We energetically reject this attack that not only endangers the life of a political leader,… pic.twitter.com/sycXZZZVg2

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 8, 2025