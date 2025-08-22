बम धमाकों से हिला कोलंबिया, मिलिट्री स्कूल के पास फटी विस्फोटक से भरी कार, पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी हमला

Columbia FARC Attack : साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में 2 दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं. यहां विस्फोटक से एक गाड़ी ने आर्मी स्कूल के पास धमाका किया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं. वहीं एक दूसरे मामले में एक पुलिस हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने उग्रवादी संगठन रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया ( FARC) को इन दोनों घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया है.

कोकीन जब्त करने वाली थी पुलिस

घटना को लेकर राष्ट्रपति पेत्रो ने सोशल मीडिया पर एक बयान देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर हमले में 12 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. इसमें सवार पुलिसकर्मी एंटीक्वा क्षेत्र में कोका पत्ती की फसल को नष्ट करने जा रहे थे. इन पत्तियों को कोकीन ड्रग्स के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. राष्ट्रपति के मुताबिक पुलकर्मी जिस कोकीन को जब्त करने के लिए जा रहे थे. वह FARC की ही थी.

विस्फोटक से भरी गाड़ी ब्लास्ट

एंटीक्वा के गवर्नर आंद्रेस जुलिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया था. वहीं कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि हेलीकॉप्टर में हमले के चलते अचानक आग लग गई थी. दूसरे मामले में कोलंबिया के साउथ वेस्ट इलाके काली में मिलिट्री एविएशन स्कूल के पास विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया. इस हादसे में 5 लोगों के मरने की सूचना है. वहीं 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. कोलंबियाई एयर फोर्स ने अब तक इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

कोलंबिया में बढ़ा कोका पत्ती का उत्पादन

साल 2016 में कोलंबियाई सरकार ने देश के ड्रग कार्टेल FARC के साथ शांति समझौता करने का प्रयत्न किया था, हालांकि संगठन की ओर से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया. वहीं अब राष्ट्रपति ने इन दोनों हमलों के लिए इस संगठन को जिम्मेदार ठहराया है. बता दें कि कोलंबिया में कोका पत्ती की फसल का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है. UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में यहां की कुल 2,53,000 हेक्टेयर भूमि पर कोका पत्ती की फसल का प्रोडक्शन हुआ था.

