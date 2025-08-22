बम धमाकों से हिला कोलंबिया, मिलिट्री स्कूल के पास फटी विस्फोटक से भरी कार, पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी हमला
Advertisement
trendingNow12891714
Hindi Newsदुनिया

बम धमाकों से हिला कोलंबिया, मिलिट्री स्कूल के पास फटी विस्फोटक से भरी कार, पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी हमला

Columbia Attack On Police: कोलंबिया में 2 घटनाएं सामने आई हैं. एक घटना में हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बम धमाकों से हिला कोलंबिया, मिलिट्री स्कूल के पास फटी विस्फोटक से भरी कार, पुलिस हेलीकॉप्टर पर भी हमला

Columbia FARC Attack : साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में 2 दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं. यहां विस्फोटक से एक गाड़ी ने आर्मी स्कूल के पास धमाका किया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं. वहीं एक दूसरे मामले में एक पुलिस हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने उग्रवादी संगठन रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया ( FARC) को इन दोनों घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया है.   

कोकीन जब्त करने वाली थी पुलिस 
घटना को लेकर राष्ट्रपति पेत्रो ने सोशल मीडिया पर एक बयान देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर हमले में 12 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. इसमें सवार पुलिसकर्मी एंटीक्वा क्षेत्र में कोका पत्ती की फसल को नष्ट करने जा रहे थे. इन पत्तियों को कोकीन ड्रग्स के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. राष्ट्रपति के मुताबिक पुलकर्मी जिस कोकीन को जब्त करने के लिए जा रहे थे. वह FARC की ही थी.  

ये भी पढ़ें- 'बिना हमला किए युद्ध जीतना बेहद मुश्किल...', रूस-यूक्रेन शांति समझौते से पीछे हटे ट्रंप? यू-टर्न लेने की क्यों आ गई नौबत

Add Zee News as a Preferred Source

विस्फोटक से भरी गाड़ी ब्लास्ट 
एंटीक्वा के गवर्नर आंद्रेस जुलिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया था. वहीं कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि हेलीकॉप्टर में हमले के चलते अचानक आग लग गई थी. दूसरे मामले में कोलंबिया के साउथ वेस्ट इलाके काली में मिलिट्री एविएशन स्कूल के पास विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया. इस हादसे में 5 लोगों के मरने की सूचना है. वहीं 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. कोलंबियाई एयर फोर्स ने अब तक इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.   

ये भी पढ़ें- VIDEO: टेक ऑफ करते ही फटा फाइटर जेट, धमाके से गूंजा मलेशिया, एक सेकंड में आग का गोला बना विमान 

कोलंबिया में बढ़ा कोका पत्ती का उत्पादन 
साल 2016 में कोलंबियाई सरकार ने देश के ड्रग कार्टेल FARC के साथ शांति समझौता करने का प्रयत्न किया था, हालांकि संगठन की ओर से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया. वहीं अब राष्ट्रपति ने इन दोनों हमलों के लिए इस संगठन को जिम्मेदार ठहराया है. बता दें कि कोलंबिया में कोका पत्ती की फसल का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है. UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में यहां की कुल 2,53,000 हेक्टेयर भूमि पर कोका पत्ती की फसल का प्रोडक्शन हुआ था.   

FAQ   

मिलिट्री स्कूल के पास हुए हमले में कितने लोगों की मौत हुई?  
कोलंबिया में आर्मी स्कूल के पास हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हुई.   

पुलिस हेलीकॉप्टर हमले में कितनों की मौत हुई? 
कोलंबिया में पुलिस हेलीकॉप्टर पर हुए हमले में 12 पुलिसकर्मियों की मौत हुई. 

कोलंबिया सरकार और FARC के बीच क्या है संबंध?
साल 2016 में कोलंबिया सरकार ने FARC के साथ शांति समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन संगठन ने इसे ठुकरा दिया था.

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
;