कोमा, मौत या बंकर में छिपे? सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं मोजतबा खामेनेई?

Why is Ayatollah Ali Khamenei not Buried: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है. लेकिन ईरान की कमान संभाल रहे नए सर्वोच्च धार्मिक नेता मोजतबा खामेनेई कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. मोजतबा ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद अब तक सामने नहीं आए हैं. एक दिन पहले उनका लिखित संदेश भी ईरानी मीडिया की एंकर ने पढ़ा. अमेरिका- इजरायल और ईरान मोजतबा को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं. खलीफा के विरोधी दावा कर रहे हैं कि मोजतबा खामेनेई कोमा में हैं? आज आपको मोजतबा के सामने नहीं आने से जुड़ी चार थ्योरी के बारे में जानना चाहिए . जिनकी चर्चा वॉशिंगटन और तेल अवीव से लेकर तेहरान तक हो रही है.

क्या मोजतबा खामेनेई कोमा में हैं?

जिस थ्योरी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. उसके मुताबिक मोजतबा इजरायल और अमेरिका के हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे. वे फिलहाल कोमा में चले गए हैं. दूसरी थ्योरी बता रही है कि जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी. उसी हमले में मोजतबा खामेनेई को भी मार दिया गया था. तीसरी थ्योरी के मुताबिक मोजतबा जिंदा और सुरक्षित हैं. लेकिन अमेरिका और इजरायल के हमलों के डर से सुरक्षित बंकर में छिपे हैं.

चौथी थ्योरी के मुताबिक, मोजतबा ईरान के असली नेता नहीं बल्कि आईआरजीसी की कठपुतली हैं. ईरान में उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि सारे फैसले आईआरजीसी कमांडर ले रहे हैं. इसीलिए मोजतबा को सामने नहीं आने दिया जा रहा.

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आपको ये भी जानना चाहिए कि मोजतबा के सामने नहीं आने का क्या अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से कोई संबंध है. मौत के 13 दिन बाद भी अली खामेनेई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया.

मोजतबा की मौत की खबर गलत- यूएस

सबसे पहले आपको उस थ्योरी का डीएनए टेस्ट जानना चाहिए. जिसके मुताबिक मोजतबा खामेनेई की अपने परिवार के साथ मौत हो गई है. मोजतबा की मौत की थ्योरी, अमेरिका या इजरायल ने नहीं दी है. ईरान ने भी मोजतबा की मौत की खबर को गलत बताया है. लेकिन स्वतंत्र विश्लेषक अपने तर्कों के साथ मोजतबा की मौत की खबरों को हवा दे रहे हैं.

आपको इस थ्योरी के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों के बारे में भी जानना चाहिए. इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे लोगों का दावा है कि मोजतबा की अमेरिकी हमले में मौत हो गई है. अब IRGC पुरानी फुटेज, AI वीडियो और फेक टेप के सहारे मोजतबा को जिंदा रखना चाहती है.

मोजतबा की मौत के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं. उसके मुताबिक, अगर मोजतबा जिंदा हैं तो अपने चुनाव के बाद अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? मोजतबा के पहले बयान का ऑडियो या फिर वीडियो जारी क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोजतबा को सुप्रीम लीडर चुनने के बाद जो रैली हुई. उसमें मंच पर उनका कटआउट क्यों लाया गया.

मेरे अनुमान के मुताबिक मोजतबा अभी जिंदा- ट्रंप

इसके बाद जब मोजतबा के पहले बयान को ईरानी एंकर ने पढ़ा तो लोगों को यकीन दिलाया जाने लगा कि मोजतबा अब इस दुनिया में नहीं है. खामेनेई परिवार के नाम का इस्तेमाल करने के लिए आईआरजीसी फर्जी संदेश जारी कर रही है. इस थ्योरी को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि जिस वक्त ईरान को मोजतबा की सबसे ज्यादा जरूरत है. उस वक्त मोजतबा के जिंदा होने का पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिया जा रहा.

जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन लगातार दुनिया के सामने आ रहे हैं. बयान दे रहे हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा क्यों गायब हैं? हालांकि मोजतबा की मौत की थ्योरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान खारिज करता है. आज आपको डॉनल्ड ट्रंप के इस बयान के बारे में भी जानना चाहिए.

मोजतबा पर अमेरिकी मीडिया के सवाल के जवाब में डॉनल्ड ट्रंप ने कहा, 'मेरे अनुमान के मुताबिक वह अभी ज़िंदा है. हालांकि वह काफ़ी अस्वस्थ या घायल स्थिति में है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसके जीवित होने की संभावना है.'

दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे जूनियर खामेनेई?

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बयान बता रहे हैं कि अमेरिका के पास मोजतबा की मौत से जुड़ी कोई सूचना नहीं है. लेकिन अमेरिका और इजरायल के जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई. उसमें मोजतबा खामेनेई भी बुरी तरह घायल हुए. अब ईरानी मीडिया का एक हिस्सा भी खामेनेई के घायल होने की बात कर रहा है. ईरान की सरकारी मीडिया मोजतबा के लिए जांबाज ऑफ रामदान यानी युद्ध में घायल शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह शब्द सिर्फ गंभीर घायलों के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा साइप्रस में तैनात ईरानी राजदूत अलिरेज़ा सलारियन ने भी पश्चिमी मीडिया को बताया कि मोजतबा के हाथ और पैर में चोट आई है और वो अस्पताल मे हैं.

वहीं अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी हमले में घायल मोजतबा खामेनेई का एक पैर काटना पड़ा है. हमले में बुरी तरह घायल होने के बाद मोजतबा कोमा में चले गए हैं. इसी वजह से अब तक मोजतबा लोगों के सामने नहीं आए हैं.

अमेरिकी मीडिया और नेता इस बात का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं. मोजतबा के सामने नहीं आने से इस थ्योरी को बल भी मिल रहा है कि जिसे ईरान के लिए बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई थी. वो तो कोमा में चला गया है. उसका एक पैर भी काटना पड़ा है. इस थ्योरी से उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा. जो अमेरिका इजरायल के खिलाफ एक खामेनेई के जंग लड़ने से उत्साहित थे.

इजरायली हमलों का सता रहा डर

इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने मोजतबा से जुड़ी तीसरी थ्योरी को भी मजबूत किया है. यानी मोजतबा जिंदा हैं और हमलों के डर से बंकर में छिपे हैं. आज आपको इजरायल के प्रधानमंत्री के इस बयान को भी ध्यान से सुनना चाहिए.

अगर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि वो किसी आतंकी संगठन के नेता के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करेंगे. इसका मतलब साफ है कि इन संगठनों के नेताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. इज़रायल उन्हें किसी भी समय निशाना बना सकता है. इजरायल आईआरजीसी को भी आतंकी संगठन मानता है और मोजतबा को कभी भी मारने का दावा कर रहा है. इसका मतलब इजरायल मानता है कि मोजतबा जिंदा हैं और फिलहाल छिपे हुए हैं. जिनकी तलाश इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट पूरे ईरान में कर रहे हैं.

इसके अलावा नेतन्याहू ने ही मोजतबा खामेनेई को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी की कठपुतली भी कहा है. यानी इजरायल मानता है कि ईरान को इस वक्त मोजतबा नहीं बल्कि आईआरजीसी चला रही है. हालांकि नेतन्याहू ने मोजतबा के घायल होने या फिर पूरी तरह स्वस्थ होने से जुड़ा कोई दावा नहीं किया है. इसलिए मोजतबा के बुरी तरह घायल होने या फिर कोमा जैसी स्थिति में होने की संभावना सबसे ज्यादा है. जिसकी वजह से वो या फिर उनका ऑडियो-वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ पा रहा.

अली खामेनेई क्यों नहीं हो रहे सुपुर्दे खाक?

मिडिल ईस्ट में सिर्फ मोजतबा के सामने नहीं आने की खबरों पर चर्चा नहीं हो रही . ये सवाल भी पूछा जा रहा है, अब तक अमेरिका के हमलों में मारे गए अली खामेनेई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या इसका भी मोजतबा के सामने नहीं आने से कोई संबंध है.

ईरान के पूर्व सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों में हो गई थी. ईरान ने पहले अली खामेनेई की मौत से इनकार किया. लेकिन 1 मार्च को ईरान की मीडिया में एंकर्स ने रोते हुए इस बात का एलान कर दिया कि अली खामेनेई की मौत हो चुकी है.

अब खामेनेई की मौत को 14 दिन हो चुके हैं. इसके बावजूद अब तक अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द ए खाक नहीं किया गया है. आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आखिरकार शिया मुसलमानों में मौत के बाद सुपुर्द-ए-खाक का क्या नियम होता है. पहले आप मौत के बाद सुपुर्द ए खाक के नियमों को समझिए.

इस्लाम में मृतकों के साथ क्या होता है?

इस्लाम में चाहें वो शिया हों या फिर सुन्नी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बहुत स्पष्ट और कड़े नियम होते हैं. इस्लामी शरीयत के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे जल्द से जल्द दफनाना होता है. आदर्श रूप से 24 घंटे के भीतर या अगले सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले मृतक को दफना दिया जाना चाहिए. शिया मुसलमानों में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में चार मुख्य चरण होते हैं.

पहला ग़ुस्ल....जिसमें शव को पवित्र करने के लिए नहलाया जाता है.

दूसरा कफ़न जिसमें शव को सफेद सूती कपड़े में लपेटा जाता है.

तीसरा नमाज़-ए-जनाज़ा जिसमें मृतक की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है.

और चौथा दफ़न जिसमें शव को कब्र में दफनाया जाता है, जिसमें मृतक का चेहरा मक्का की दिशा की ओर रखा जाता है.

इन विशेष परिस्थितियों में है छूट

शिया परंपरा में दफनाते समय मृतक को उसकी आस्था की याद दिलाने की विशेष प्रार्थना होती है. जिसे तल्कीन कहते हैं. लेकिन अली खामेनेई जो सबसे बड़े शिया धर्मगुरू थे . उनकी मौत को तो 14 दिन बीत चुके हैं तो उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया. अब आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए. असल में इस्लाम में मृत्यु के बाद जल्दी दफनाने पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में देरी की अनुमति होती है.

अगर मृतक कोई बड़ा धार्मिक या राष्ट्रीय नेता हो और दूर-दराज से लोग या परिजन जनाज़े में शामिल होने आ रहे हों. अगर मृत्यु का कारण संदिग्ध हो और जांच या पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता हो.

इसके अलावा युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा कारणों से जब जनाज़ा निकालना और दफनाना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता हो. तब भी मृत्यु के बाद दफनाने में देरी की अनुमति होती है.

हमले में मारे जा सकते हैं बचे नेता!

अली खामेनेई का अंतिम संस्कार भी पहले 4 से 6 मार्च 2026 के बीच उनके गृहनगर मशहद में होने वाला था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है. इसके 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं. पहला कारण है, बहुत भारी भीड़ की संभावना.

ईरानी सरकार का कहना है कि जनाज़े में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए अभी पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई है, इसलिए कार्यक्रम टाल दिया गया.

इससे पूर्व ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्ला खोमैनी के अंतिम संस्कार में भी लाखों की भीड़ जमा हुई थी. हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है. इस देरी की असली वजह सुरक्षा है. ईरान को डर है कि अंतिम संस्कार के दौरान अगर देश के सभी बड़े नेता और सैन्य अधिकारी एक जगह इकट्ठे होंगे, तो वे हमले का आसान निशाना बन सकते हैं. इससे पहले इजरायल लेबनान में ऐसा कर चुका है.

इसके अलावा अगर मोजतबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए तो मोजतबा के सुरक्षित होने के दावे की सच्चाई सामने आ जाएगी. यानी भीड़ को संभालने, सुरक्षा जोखिम और मोजतबा के घायल होने की वजह से खामेनेई का अंतिम संस्कार फिलहाल टाल दिया गया है.